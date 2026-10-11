Komšićev kabinet pojasnio zašto je odobreno 12.636 KM za popravku lifta

Komšićev kabinet navodi da je 12.636 KM za popravku lifta odobreno zbog stanara sa smanjenom pokretljivošću koji ne mogu koristiti stepenice.

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Iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Željka Komšića pojasnili su razloge donošenja odluke o dodjeli 12.636 KM iz interventne budžetske rezerve za popravku lifta u stambenoj zgradi u sarajevskoj ulici Azize Šaćirbegović 16.

Kako je navedeno, sredstva su odobrena na osnovu zvanične molbe stanarke Anđelke Nikolić, čiji je suprug osoba s invaliditetom, a ispravan lift mu je neophodan za svakodnevno funkcionisanje i odlazak ljekaru, piše Klix.

U molbi je navedeno da u istoj zgradi žive još dva stanara sa otežanom pokretljivošću, kojima stepenice predstavljaju nepremostivu prepreku. Stanari, kako je pojašnjeno, nisu bili u mogućnosti da samostalno finansiraju tako obimnu popravku velikog lifta.

Iz Komšićevog kabineta naglasili su da ova sredstva ne predstavljaju luksuz, već način da se osobama sa smanjenom pokretljivošću omoguće osnovni uslovi za život i sloboda kretanja.

Za realizaciju isplate zadužen je Sekretarijat Predsjedništva BiH, dok je korisnica sredstava obavezna da nakon završetka popravke dostavi detaljan izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenog novca.