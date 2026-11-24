Pokret Sigurna Srpska (PSS) neće se odazvati pozivu mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, izjavio je predsjednik ovog pokreta Draško Stanivuković, ocijenivši da je još jedan krug konsultacija suvišan.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković je u saopštenju naveo da je njegov pokret već iznio svoj stav tokom ranijih konsultacija kod predsjednika Republike Srpske, te da nema potrebe da ga ponovo obrazlažu pred mandatarom.

"Nakon što smo dešifrovali sadržaj poziva mandatara, možemo da odgovorimo jasno. Na konsultacijama kod predsjednika Republike Srpske već smo iznijeli stav Pokreta Sigurna Srpska. Taj stav je poznat i nema potrebe da ga ponovo obrazlažemo pred mandatarom", rekao je Stanivuković.

On je dodao da je, po svemu sudeći, parlamentarna većina već postigla dogovor o sastavu nove izvršne vlasti, zbog čega smatra da su novi razgovori nepotrebni.

"Na onima koji su taj dogovor postigli je da ga predstave javnosti i preuzmu odgovornost za svoj izbor. U takvim okolnostima smatramo da je još jedan krug konsultacija suvišan. Pokret Sigurna Srpska se zato neće odazvati pozivu mandatara" poručio je Stanivuković.

Podsjećamo, ranije je i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović odbio poziv na konsultacije sa mandatarom Igorom Dodikom o formiranju nove Vlade Republike Srpske, pri čemu je uputio i kritike na račun političkog djelovanja Draška Stanivukovića i Branka Blanuše.