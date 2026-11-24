Policija u Trebinju uhapsila je M.N. kod kojeg je tokom pretresa pronađena veća količina materija koje asociraju na opojne droge, kao i gotovo 700 grama eksploziva.

Izvor: PU Trebinje

Prema informacijama Policijske uprave Trebinje, pretres je izvršen tokom noći, na lokaciji koju koristi osumnjičeni, a sve aktivnosti sprovedene su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Tom prilikom pronađeno je oko kilogram bijele praškaste materije koja izgledom asocira na kokain, 684,77 grama biljne materije koja asocira na marihuanu, te 55,35 grama praškaste materije koja asocira na spid.

Osim toga, policijski službenici pronašli su i 687,65 grama eksploziva, kao i 375,55 grama nepoznate materije čiji će sastav biti utvrđen vještačenjem. Oduzeto je i više mobilnih telefona, SIM kartica i vaga.

Lice M.N. sumnjiči se za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

(Mondo)