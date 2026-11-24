Detalji akcije „Emisar“, navodnu predaju 100.000 KM za promjenu iskaza, ulogu Nikoline Šljivić, advokata i sukob kriminalnih klanova.

Izvor: Mondo/Ujedinjena Srpska/Profimedia

Naser Orić navodno je predao 100.000 KM Kosti Pandureviću kako bi promijenio iskaz o pokušaju ubistva za koje se sumnjiči Đorđe Ždrale, dok je sastanak organizovala bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić, objavio je portal Istraga.ba.

„Generale moj, evo, ti mu reci“, kazala je, prema pisanju Istrage, Nikolina Šljivić prije nego što je svoj telefon predala Kosti Pandureviću.

Kada je Pandurević preuzeo telefon, na ekranu je ugledao Nasera Orića.

„Đoka je tu, kod mene“, rekao mu je Orić.

Pandurevića su, kako navodi portal, danima ubjeđivali da promijeni iskaz o događaju od 2. avgusta ove godine, kada je u Istočnom Sarajevu navodno pokušao da ga ubije Đorđe Ždrale.

Pandurević je pristao da promijeni iskaz uz naknadu od 100.000 KM. Šljivićeva i Orić vjerovali su da je Ždralin problem riješen, ne znajući, prema tvrdnjama Istrage, da Pandurević sarađuje sa Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srpske.

Policija je snimala prvi oktobarski sastanak, ali i sve naredne susrete.

Orić predao 100.000 KM, policija sve snimila

Pandurević je insistirao da neće promijeniti iskaz bez novčane naknade.

Na novom sastanku, održanom krajem oktobra u jednom ugostiteljskom objektu u Istočnom Sarajevu, pojavio se Naser Orić, koji je, prema informacijama Istrage, Pandureviću predao 100.000 KM.

Primopredaju novca snimila je policija.

U cijeli slučaj potom su se uključili advokati Duška Bogojević, članica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH (VSTS) i dugogodišnja prijateljica Đorđa Ždrale, te Siniša Dargenc.

Oni su obavijestili postupajuću tužiteljku, koja vodi istragu o događaju od 2. avgusta, da Pandurević želi da promijeni iskaz, nakon čega je održan sastanak u Tužilaštvu.

Međutim, kako piše Istraga, tužiteljka je bila upoznata sa činjenicom da se sprovode posebne istražne radnje.

Sastanku je prisustvovala i članica VSTS-a Duška Bogojević, a Pandurević je za potrebe posebnih istražnih radnji „promijenio iskaz“, navodeći da više nije siguran da je 2. avgusta 2026. godine na njega pucao Đorđe Ždrale.

Policija, prema navodima portala, nije odmah krenula u hapšenja. Očekivalo se da će se Ždrale predati nakon što povjeruje da zbog promijenjenog Pandurevićevog iskaza neće biti krivično gonjen za pokušaj ubistva.

Na njegovu predaju čekalo se 15 dana, ali do nje nije došlo, nakon čega je tužiteljka odlučila da pokrene akciju. Uhapšeni su Naser Orić i Nikolina Šljivić, dok je policija pretresla advokatsku kancelariju Siniše Dargenca.

Članica VSTS-a Duška Bogojević, kako ističe Istraga, misteriozno je „zaobiđena“ u ovoj policijskoj akciji.

Akcijom su, međutim, obuhvaćeni Srebreničani Mesud Mustafić i njegov sin Mustafa, koji je godinama radio na imanju Nasera Orića na Karauli, na pola puta između Tuzle i Sarajeva.

Kako su otac i sin Mustafić navodno pomogli Ždrali

Prema pisanju Istrage, Ždrale je nakon pucnjave u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu 2. avgusta 2026. godine pobjegao, a u njegovom udaljavanju pomoglo je više osoba, među kojima je bila i za sada nepoznata žena.

U slučaj su se potom uključili Mesud i Mustafa Mustafić, koji su ga prevezli prema Kladnju.

Desetak dana kasnije njih dvojica su policiji priznala da ih je Naser Orić zamolio da jednog njegovog prijatelja prevezu do Kladnja.

Mesud Mustafić pred policijom je tvrdio da nije znao da je riječ o Đorđu Ždrali, dok je njegov sin, prema informacijama portala, znao koga prevoze.

Od tog trenutka, tvrdi Istraga.ba, Naser Orić brinuo je o Đorđu Ždrali.

Darko Elez znao za veze Orića i Ždrale

Ždralin dugogodišnji protivnik Darko Elez, prema informacijama portala, znao je da Orić pruža zaštitu njegovom nekadašnjem kumu.

Elez je nedavno ponovo kontaktirao Orića, uputivši mu poruku koju portal opisuje kao prikrivenu prijetnju. Upravo je Elez, prema saznanjima Istrage, ohrabrio Kostu Pandurevića da policiji prijavi sve osobe koje su od njega tražile da promijeni iskaz.

Nekoliko dana prije pucnjave u Istočnom Sarajevu Elez je pozvao i svog nekadašnjeg kuma, a sada velikog protivnika Đorđa Ždralu.

„A ko će ti biti kum blizancima. Izađi malo u grad. Šta priča Naser? Ko će ti čuvati djecu?“, govorio je Elez tokom telefonskog razgovora sa Ždralom u julu.

Bio je to njihov prvi razgovor nakon što je Darko Elez, kojeg Istraga opisuje kao jednog od najbližih saradnika šefa Kavačkog klana Radoja Zvicera, izašao iz zatvora.

Sukob kriminalnih klanova u Sarajevu i Istočnom Sarajevu

Prema pisanju portala, tim razgovorom otvoreno je najavljen nastavak sukoba kriminalnih grupacija na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

Na jednoj strani nalaze se, kako navodi Istraga, Darko Elez i Kavački klan, dok je na drugoj njegov nekadašnji kum Đorđe Ždrale, povezan sa infrastrukturom Škaljarskog klana.

Elez je tokom razgovora stavio do znanja Ždrali da raspolaže informacijama o njegovim poslovima sa Naserom Orićem. Nakon toga pozvao je i Orića, poručivši mu da svaki svoj budući problem može pripisati njemu.

Istraga ovaj događaj povezuje sa nastavkom sukoba započetog prije dvadesetak godina.

Prema tvrdnjama portala, Ždrale je sumnjao da je upravo Kosta Pandurević odavao informacije o njegovim sastancima i poslovima sa Naserom Orićem i Admirom Arnautovićem Šmrkom.

Pandurevićeva saradnja sa policijom dovela do hapšenja

Kosta Pandurević ranjen je 2. avgusta 2026. godine u Istočnom Sarajevu, a pucnjavi je, prema pisanju Istrage, svjedočilo i njegovo dijete.

Za pokušaj njegovog ubistva sumnjiči se Đorđe Ždrale.

Pandurević je preživio, a njegova kasnija saradnja sa policijom i tužilaštvom, prema navodima portala, rezultirala je hapšenjem Nasera Orića i Nikoline Šljivić, bivše poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srpske.