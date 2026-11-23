Preliminarni rezultati istrage o padu italijanskog vojnog helikoptera "Činuk", koji se 29. oktobra srušio u mjestu Gorice kod Brčkog, ukazuju na mogućnost ljudske greške.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema informacijama do kojih je došao ovaj portal Večernji.ba, letjelica je kobnog dana najmanje dva puta pokušala da poleti, a već tokom prvog pokušaja pojavili su se signali koji su ukazivali na moguće tehničke probleme.

Iako zvanični rezultati istrage još nisu objavljeni, okolnosti koje su prethodile nesreći otvorile su pitanja o postupcima posade i bezbjednosti leta.

Izvor upoznat sa dosadašnjim tokom istrage navodi da su se prilikom prvog pokušaja polijetanja na instrument-tabli helikoptera aktivirale signalne lampice koje su upozoravale na probleme u sistemu.

Podsetimo, italijanski vojni helikopter CH-47 “Činuk” srušio se 29. oktobra tokom redovne obuke u mjestu Gorice, nedaleko od Brčkog. U letjelici se nalazilo 15 osoba, svi italijanski državljani. Četiri osobe su poginule, dok je 11 povrijeđeno.

Među stradalima su bila dvojica pripadnika italijanskih oružanih snaga, narednici Simone Ruđa i Klaudio Markeši, kao i pripadnici Vojnog korpusa Italijanskog Crvenog krsta, poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Prokači, koja je imala samo 24 godine.

(Mondo)