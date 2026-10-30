Poznat identitet stradalih pripadnika EUFOR-a: Među njima i mlada medicinska sestra (FOTO)

Poznat je identitet četvoro italijanskih državljana koji su poginuli u padu vojnog helikoptera CH-47 u Brčkom.

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Među stradalima je i Laura Prokači (Laura Procacci), medicinska sestra i studentkinja medicine, koja je dobrovoljno služila u Italijanskom Crvenom krstu.

Ova mlada djevojka, porijeklom iz Andrije i studentkinja medicine i hirurgije u Rimu, izabrala je put humanosti i dobrovoljne službe u Crvenom krstu, posvetivši se pomaganju drugima kao medicinska sestra sanitetskog osoblja, objavili su italijanski mediji.

Pored Laure, u ovoj tragediji poginuo je i njen kolega iz saniteta, ljekar i poručnik Franko Adrijano Zekilo (Franco Adriano Zecchillo), takođe pripadnik Dobrovoljnog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta. Živote su izgubila i dva člana posade, pripadnici Vojnog vazduhoplovstva Italijanske vojske koji su služili u istoj jedinici — narednik Simone Ruđa (Simone Ruggia), porijeklom iz Salerna, koji je bio pilot, i narednik Klaudio Markezi (Claudio Marchesi), specijalista i tehničar letjelice.

Elicottero precipitato in Bosnia, tra le quattro vittime il salernitano Simone Ruggia https://t.co/6r34XjWUVC https://t.co/zoyAUCk8Of — Salernonotizie.it (@salernonotizie)October 30, 2026

Simone Ruđa služio je u Prvom puku "Antares" u Viterbu, gradu u kojem je živio najmanje osam godina, a iza sebe je ostavio vjerenicu, roditelje i sestru. Njegov kolega Markezi bio je porijeklom iz oblasti Alerone, na području Orvijeta, u Viterbu je živio tri godine, bio je strastveni zaljubljenik u skijanje i fudbal, a iza sebe je ostavio roditelje, brata i sestru.

Ministarstvo odbrane potvrdilo je imena svih žrtava, kao i podatak da je jedanaest povrijeđenih lica hospitalizovano u bolnicama u Brčkom i Tuzli.

Dva pacijenta koja su smještena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla stabilnih su vitalnih parametara, saopšteno je danas iz UKC-a.

Povrijeđeni su na liječenju u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-e Tuzla. Ostalih devetoro povrijeđenih se liječi u Brčkom.

Letjelica koja je učestvovala u ovoj teškoj nesreći je vojni helikopter CH-47 Italijanske vojske. Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva odbrane, tačni uzroci pada još uvijek su u toku utvrđivanja.

Povodom tragedije oglasio se i ministar odbrane Gvido Krozeto, koji je izrazio duboko saučešće porodicama stradalih.

"Izgubili su živote služeći Italiji, odbrani i vojsci", poručio je Krozeto.

Ministarstvo odbrane je u međuvremenu uputilo i tim italijanskog vojnog medicinskog osoblja kako bi neposredno pratio zdravstveno stanje i zbrinjavanje svih povrijeđenih.

(Mondo)