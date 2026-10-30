logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dan žalosti zbog pada helikoptera: Piloti spriječili veću tragediju u Brčkom

Dan žalosti zbog pada helikoptera: Piloti spriječili veću tragediju u Brčkom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio je danas Dan žalosti povodom tragične smrti četiri pripadnika Eufora iz sastava italijanskih oružanih snaga, koji su poginuli juče u padu helikoptera u Brčkom.

Proglašen Dan žalosti u Brčkom zbog pogibije četiri pripadnika Eufora Izvor: Screenshot/X/Hint news

"Riječ je o vojnicima iz sastava mirovnih snaga koje su angažovani na očuvanju mira i stabilnosti u BiH. Ovo je simbolična način da izrazimo solidarnost sa porodicama žrtava i cijelim italijanskim narodom", rekao je Milić

Milić je istakao da posebnu zahvalnost zaslužuju piloti helikoptera koji su se trudili da održe letjelicu u vazduhu, kako ne bi pala na naseljena mjesta, čime su izbjegnuge civilne žrtve.

Dan žalosti obilježiće se danas spuštanjem zastava BiH na pola koplja na svim institucijama distrikta, kao i prilagođavanjem program medija koji emituju program u Brčkom.

Eufor je sinoć saopštio da su u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula su po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.

Dvoje povrijeđenih prebačeno je u medicinsku ustanovu u Tuzli radi daljeg liječenja, a devetoro se liječi u Brčkom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Brčko dan žalosti eufor helikopter

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ