Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera su pripadnici EUFOR-a

Poginuli i povrijeđeni u padu italijanskog vojnog helikoptera u Brčkom bili su pripadnici Eufora, saopšteno je iz ove vojne misije.

Izvor: Profimedia/Alamy

Iz Eufora navode da se srušila italijanska letjelica tipa SN – 47 "činuk".

"Službe za hitne intervencije nalaze se na licu mjesta i rade na stavljanju situacije pod kontrolu. Eufor sprovodi potpunu i detaljnu istragu o događaju", navodi se u saopštenju.

Iz Eufora apeluju na građane da izbjegavaju širenje netačnih informacija, te da se uzdrže od bilo kakvih spekulacija o nacionalnosti i identitetu pripadnika Eufora koji su učestvovali u nesreći.

Podsjećamo, u padu helikoptera u mjestu Gorica kod Brčkog poginulo je troje ljudi, a povrijeđeno 12.

(Srna)