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Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera su pripadnici EUFOR-a

Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera su pripadnici EUFOR-a

Autor Dragana Božić
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Poginuli i povrijeđeni u padu italijanskog vojnog helikoptera u Brčkom bili su pripadnici Eufora, saopšteno je iz ove vojne misije.

Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera su pripadnici EUFOR-a Izvor: Profimedia/Alamy

Iz Eufora navode da se srušila italijanska letjelica tipa SN – 47 "činuk".

"Službe za hitne intervencije nalaze se na licu mjesta i rade na stavljanju situacije pod kontrolu. Eufor sprovodi potpunu i detaljnu istragu o događaju", navodi se u saopštenju.

Iz Eufora apeluju na građane da izbjegavaju širenje netačnih informacija, te da se uzdrže od bilo kakvih spekulacija o nacionalnosti i identitetu pripadnika Eufora koji su učestvovali u nesreći. 

Podsjećamo, u padu helikoptera u mjestu Gorica kod Brčkog poginulo je troje ljudi, a povrijeđeno 12. 

(Srna)

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Brčko eufor helikopter pad

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Hvala što ste poslali vijest.

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