Policija Brčko distrikta uhapsila je osumnjičenog za razbojništvo nad župnikom u naselju Boće, koji je 17. novembra zadobio više ubodnih rana.

Izvor: Srna

Policija Brčko distrikta uhapsila je danas u Brčkom lice osumnjičeno za razbojništvo nad župnikom Katoličke crkve u naselju Boće, potvrdio je šef Policije Goran Pisić.

Pisić je naveo da je ovo lice uhapšeno u Ulici Miroslava Krleže zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo razbojništvo iz člana 283, stav dva, Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Hapšenje je izvedeno u saradnji sa Tužilaštvom Brčko distrikta, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje istražne radnje. Više informacija o ovom slučaju biće saopšteno sutra, na konferenciji za novinare glavnog tužioca i šefa Policije Brčko distrikta.

U Brčkom je 17. novembra napadnut župnik, koji je zadobio višestruke ubodne rane i prevezen je u Javnu zdravstvenu ustanovu.

Policija je saopštila da su konstatovane teške tjelesne povrede, a dežurni tužilac okvalifikovao je djelo kao razbojništvo.

​Prema nezvaničnim informacijama, nepoznato lice upalo je u kuću sveštenika Filipa Maršića i fizički ga napalo, nanijevši mu ubodne rane.