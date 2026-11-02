Tijela poginulih pripadnika EUFOR-a ispraćena iz Tuzle: U Rimu otvorena istraga o padu helikoptera

Tijela četiri pripadnika EUFOR-a, koji su poginuli u padu vojnog helikoptera na širem području Brčkog, jutros su ispraćena sa Međunarodnog aerodroma u Tuzli, odakle su vazdušnim putem upućena prema Italiji.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U tragičnoj nesreći, koja se dogodila u četvrtak poslijepodne u naselju Gorice kod Brčkog, život su izgubili pripadnici italijanskih vojnih snaga i Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta.

Prilikom pada helikoptera smrtno su stradali narednici Avijacije Kopnene vojske Simone Ruđa (Simone Ruggia, 30) i Klaudio Markezi (Claudio Marchesi, 35), kao i poručnik Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta Franko Adrijano Cekilo (Franco Adriano Zecchillo) te narednica istog korpusa Laura Prokači (Laura Procacci, 24).

Prema ranijem pisanju italijanskih medija, Prokači je bila porijeklom iz Montegrosa, mjesta u blizini Andrije na jugu Italije. Bila je studentkinja medicine, a misija u Bosni i Hercegovini predstavljala je njeno prvo međunarodno angažovanje. Zakletvu u vojnom korpusu Crvenog krsta položila je u martu ove godine, a ranije je nekoliko godina volontirala u udruženju Mizerikordija (Misericordia) u Kanozi di Pulja (Canosa di Puglia).

Franko Adrijano Cekilo bio je porijeklom iz Lombardije, a radio je kao tehničar za kardiovaskularnu perfuziju u bolnici u Lenjanu (Legnano). Pripadnik italijanskog Crvenog krsta bio je od 1990. godine.

Od svojih poginulih kolega ranije se oprostio Dobrovoljački vojni korpus italijanskog Crvenog krsta, ističući da su živote izgubili obavljajući svoju dužnost.

"Sa amblemom Crvenog krsta na rukavu, izgubili su živote ispunjavajući svoju dužnost služenja vojnom italijanskom Crvenom krstu i osnovnim principima", naveli su ranije, prenosi Klix.

Simone Ruđa i Klaudio Markezi bili su letački tehničari Prvog puka Avijacije Kopnene vojske "Antares" iz Viterba. Ruđa je bio iz Salerna, a u Viterbu je živio posljednjih osam godina. Iza sebe je ostavio roditelje, sestru i vjerenicu. Markezi je bio porijeklom iz regije Umbrija, a posljednje tri godine živio je u Viterbu. Bio je ljubitelj fudbala i skijanja, a iza sebe je ostavio roditelje, brata i sestru.

Podsjetimo, u helikopteru CH-47F "Chinook", koji se srušio u naselju Gorice kod Brčkog, nalazilo se ukupno 15 osoba. Jedanaest ih je povrijeđeno i niko od njih nije u životnoj opasnosti. Dan nakon nesreće u Bosnu i Hercegovinu je stigao ministar odbrane Italije Gvido Krozeto (Guido Crosetto), koji je obišao povrijeđene, smještene u bolnicama u Brčkom i Tuzli.

Prema posljednjim informacijama, Vojno tužilaštvo u Rimu otvorilo je predmet o padu helikoptera, a stručnjaci, prema pisanju italijanskih medija, posebno provjeravaju pedale i digitalni sistem upravljanja letom.

Predmet je otvoren zasad bez kvalifikacije krivičnog djela, a istragu vodi tužilac Marko De Paolis (Marco De Paolis), objavio je ranije italijanski portal Open. Istražioci će analizirati olupinu i uzeti iskaze preživjelih, među kojima su i dvojica pilota.

Prema istom izvoru, u Brčkom su već tehničari komisije koju je formiralo Ministarstvo odbrane Italije. Istrazi bi se mogli priključiti i redovno tužilaštvo u Rimu i istražioci iz Sarajeva, a moguća je i evropska istraga jer je helikopter bio dio misije EUFOR "Althea".

Ispraćajem tijela sa Međunarodnog aerodroma u Tuzli završena je evakuacija smrtno stradalih iz Bosne i Hercegovine, a informacije o sahranama će biti poznate naknadno.