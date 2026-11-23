Aleksandra Pandurević ocijenila je da je ostavka Branka Blanuše zakasnila i da je njegovim odlaskom uklonjena prva prepreka za oporavak SDS-a.

Izvor: Facebook/Aleksandra Pandurević

Član Glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević izjavila je da je ostavka Branka Blanuše na mjesto predsjednika SDS-a nije iznenađujuća i da je njome uklonjena prva prepreka na putu oporavka ove stranke.

"Očekivala sam da će on ovo uraditi. Ovo je zakašnjela ostavka, nažalost, trebao je to uraditi odmah nakon izbora, kada bi šteta po stranku bila mnogo manja", rekla je Pandurevićeva za RTRS.

Prema njenim riječima, tokom prethodna gotovo dva mjeseca Blanuša je upravo produbio te jazove i nanio mnogo štete stranci.

"Ono što je priznao indirektno u svojoj izjavi je da mi nemamo disciplinski pravilnik i da se ne može niko isključiti iz stranke. Samim tim je priznao da je potpuno nestatutarno napravio potez sa Ljubišom Petrovićem, a samim tim kad je tu odluku donio, napravio je haos u Bijeljini, pokušao razvaliti SDS u Bijeljini", naglasila je Pandurevićeva.

Ona je istakla da je ostalo mnogo posla nakon Blanuše, da se stanje u SDS-u sanira i popravi.

"Ovo je možda prva prepreka koja je uklonjena na putu oporavka SDS-a", navela je Pandurevićeva.

Branko Blanuša podnio je juče ostavku na mjesto predsjednika SDS-a. Blanuša je saopštio da je ostavku podnio zbog podjela koje duže vrijeme postoje u stranci.