Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša podnio je danas ostavku na tu funkciju, navodeći kao ključne razloge dugotrajne unutarstranačke podjele, nepoštovanje odluka organa stranke, međusobne napade i narušeno zdravlje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Zbog podjela koje duže vrijeme postoje u stranci, zbog Statuta stranke koji je takav da predsjednik ima samo obaveze i odgovornost, a ne i prava da vodi stranku, kao i zbog toga što smo davno trebali izabrati disciplinsku komisiju, a nemamo je, tako da svako radi šta hoće – dajem ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke", naveo je Blanuša.

On je upozorio da se u SDS-u ne poštuju odluke stranačkih organa, te da u medije, uprkos tim odlukama, svako iznosi ono što želi. Kao dodatne razloge naveo je "međusobne medijske napade između funkcionera stranke", ali i "lične uvrede i iznesene laži za predsjednika stranke od strane drugih članova".

Blanuša je oštro kritikovao i pojedince unutar stranke zbog njihovog odnosa tokom izbornog procesa.

"Zbog toga što su oni koji su najmanje radili, gledali samo svoj interes i opstruisali rad stranke u toku kampanje sada najglasniji i najveći kritičari, kao i zbog toga što ne želim biti formalni, nego predsjednik koji vodi procese u stranci, a u ovim uslovima je to nemoguće", istakao je Blanuša u obrazloženju ostavke.

Kao posljednji razlog naveo je i zdravstvene probleme uzrokovane dešavanjima u proteklih godinu dana.

Na kraju obraćanja, dosadašnji lider SDS-a poručio je da u ovoj političkoj partiji ima mnogo dobrih i sposobnih ljudi.

"Želim da SDS kao velika i državotvorna stranka što prije izađe iz ovakvog stanja i zauzme mjesto koje joj pripada. Kako radili tako nam i Bog pomogao", zaključio je Blanuša.