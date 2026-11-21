Crnogorska policija pronašla je zapaljeno vozilo sa dve puške, za koje se sumnja da su ih koristili napadači prilikom ubistva Cetinjanina Miloša Đuričkovića (56).

Izvor: screenshot RTCG

Crnogorska policija pronašla je zapaljeno vozilo u kojem su bile dvije puške oštećene u požaru, za koje se sumnja da su ih koristili napadači prilikom današnjeg ubistva Cetinjanina Miloša Đuričkovića (56) u Bajicama.

Iz Uprave policije saopšteno je da je zapaljeno vozilo pronađeno na drugoj lokaciji, izvan primarnog mjesta zločina u Bajicama.

Kako navode, ni vozilo ni pronađeni predmeti nisu registrovani u Crnoj Gori, niti se nalaze u zvaničnim bazama crnogorskih organa, zbog čega ovo krivično djelo ima elemenat inostranosti i zahtijeva međunarodnu policijsku saradnju.

Prema prvim prikupljenim informacijama, sumnja se da su u ubistvu učestvovale najmanje dvije osobe, a policija provjerava i povezana lica koja su učestvovala u pripremi zločina na teritoriji drugih država, kao i ona koja su pružila podršku izvršiocima nakon ubistva u Crnoj Gori.

Na terenu su jake policijske snage koje sprovode blokade, detaljne kontrole i pretragu terena, dok nadzor iz vazduha obavlja Helikopterska jedinica Vojske Crne Gore.

Podsjetimo, policiji jutros nije bila prijavljena pucnjava, već je građanin obavijestio Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Cetinje da je pronašao beživotno tijelo muškarca. Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da je Đuričković ubijen vatrenim oružjem.

Policija je Đuričkovića označila kao člana jedne organizovane kriminalne grupe, dok podgoričke Vijesti navode da je pripadao škaljarskom klanu. Identitet napadača i motiv likvidacije za sada nisu saopšteni.