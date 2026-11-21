Državljanin Albanije Bojan Matanović (33), osumnjičen za pomaganje izvršiocu nakon ubistva u Zeti, uhapšen je u Zagrebu po Interpolovoj potjernici iz Podgorice, saopštila je crnogorska policija.

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Potjernica je raspisana da bi se obezbijedilo prisustvo Matanovića u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio produženo krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Matanović se sumnjiči da je 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju su formirali Igor Krstović i sada pokojni Alan Kožar, kojoj se pridružilo još 11 lica.

Organizacija je, kako se sumnja, formirana radi izvršenja više krivičnih djela, među kojima je i ubistvo Saše Klikovca 18. juna 2020. godine ispred porodičnog restorana u Zeti, prenose crnogorski mediji.

Matović se sumnjiči da je nakon ubistva Klikovca pružao logistiku neposrednom izvršiocu M. M, te mu se na teret stavlja da je drugim vozilom išao od Podgorice do drugog grada ispred automobila u kojem je bio počinilac.

Sumnjiči se i da je obezbijedio smještaj osumnjičenom za neposredno izvršenje ubistva da bi se sakrio nakon zločina.

Istraga u ovom predmetu obuhvata 12 lica, a sprovodi se po naredbi Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su počinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, podstrekavanje na teško ubistvo i produženo krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Iz Uprave policije su saopštili da slijedi dalja komunikacija nadležnih organa sa Hrvatskom radi izručenja Matanovića Crnoj Gori.