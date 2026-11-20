Najskuplji motocikl uvezen u Bosnu i Hercegovinu u prvih deset mjeseci ove godine je "BMW R 1300 GS Adventure" vrijedan 69.054 KM bez dažbina, dok apsolutni rekord u posljednje tri godine i dalje drži "harli dejvidson" iz 2025. godine od 82.678 maraka.

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Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH od januara do kraja oktobra ove godine u BiH je uvezeno ukupno 8.568 motocikala i srodnih vozila, čija je ukupna statistička vrijednost iznosila 28,64 miliona KM.

Iako najveći dio uvoza čine vozila niže pojedinačne vrijednosti, među evidentiranim primjercima nalaze se i luksuzni dvotočkaši koji koštaju više od mnogih novih automobila.

BMW predvodi ovogodišnju listu

Najskuplji pojedinačni motocikl u prvih deset mjeseci 2026. godine je "BMW R 1300 GS Adventure" (tip GG13), čija je statistička vrijednost pri uvozu iznosila 69.054,05 KM, dok su obračunate uvozne dažbine bile dodatnih 19.832,12 KM.

Na drugom mjestu je "honda GL1800DA" sa vrijednošću od 56.194,16 KM i dažbinama od 16.193,01 KM, a slijedi "honda SC79" vrijedna 54.249,11 KM, uz dažbine od 15.604,78 KM, piše portal "Akta.ba". Listu pet najskupljih u ovoj godini zatvaraju dva modela italijanskog proizvođača "Dukati" – "multistrada V4 reli" (46.844,34 KM) i "stritfajter V4S" (45.084,09 KM).

Prošlogodišnji "harli" i dalje drži rekord

Podaci za 2025. godinu pokazuju da su tada uvezena čak dva modela skuplja od ovogodišnjeg lidera. Apsolutni rekorder posmatranog perioda je "harli dejvidson CVO strit glajd" sa statističkom vrijednošću od 82.677,74 KM, na koji su plaćene dažbine od 23.771,01 KM. Drugo mjesto lani je zauzeo "harli dejvidson tri glajd ultra TG1" vrijedan 78.819,95 KM (dažbine 22.629,83 KM), a treće "BMW M 1000 RR" sa 57.814,33 KM.

Poređenja radi, 2024. godine listu je predvodio "BMW K 1600 B" (55.115,79 KM), ispred modela "harli dejvidson brejkaut 117" (49.085,80 KM) i "dukatija multistrada V4 reli" (46.062 KM).

Uvoz već premašio cijelu prošlu godinu

Statistika UIO BiH potvrđuje i snažan rast tržišta. U prvih deset mjeseci ove godine uvezeno je 857 vozila više nego u istom periodu lani, što je rast od 11,1 odsto, dok je ukupna vrijednost porasla za 8,1 odsto. Ovogodišnji uvoz od 8.568 vozila već je premašio rezultate cijele 2025. godine (8.280 vozila vrijednih 28,11 miliona KM), a znatno je veći i u odnosu na 2024. (6.414 vozila) i 2023. godinu (5.472 vozila).

Iz UIO napominju da navedeni iznosi predstavljaju statističku vrijednost pri uvozu, dok konačna maloprodajna cijena na domaćem tržištu zavisi od obračunatih dažbina, trgovačke marže i drugih troškova.