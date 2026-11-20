Predsjednik Republike Srpske Savo Minić je izjavio da će konsultacije sa parlamentarnim stankama rezultirati time da će u nedjelju, 22. novembra, u podne predložiti ime mandatara, a da će Srpska novu vladu imati već polovinom decembra.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Minić je rekao da je na današnjim konsultacijama sa predstavnicima opozicionih stranka u Republici Srpskoj načelno dogovoreno da se traži najširi mogući konsenzus i pri izradi novog ustava Srpske.

"Pokazali smo nivo političke zrelosti i korektnosti, bez obzira na dvotrećinsku većinu koju imamo, jer želimo da svi politički akteri budu uključeni i da imamo saglasnost po tim pitanjima", naglasio je Minić.

Brzi razvoj Republike Srpske, transparentnost Vlade, inovativnost su, ističe Minić, nešto što će tražiti od mandatara.

"Izuzetno sam zadovoljan razgovorima i današnjim i stavom koji smo zauzeli kada su u pitanju institucije, imovina Srpske, OHR, Ustavni sud BiH. Svi su saglasili da su opšti izbori prošli na korektan način, zadovoljan sam time", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Palati Republike u Banjaluci.

Republika Srpska, ističe on, pokazuje instutucionalni i politički kapacitet.

"Srpska će do Nove godine imati novu vladu, rebalans budžeta, novi budžet. Građani trebaju znati da nemaju nikakvog razloga za bilo kakvu brigu. Opravdaćemo povjerenje građana, uradićemo sve što smo započeli", poručio je Minić.

(Mondo)