Pred Višim sudom u Beogradu, Ognjen Dabetić osuđen je danas, zbog ubistva Noe Milivojev (18).

Izvor: TikTok/noa.diva/Screenshot/Privatna arhiva

Ognjen Dabetić osuđen je danas na 14 godina zatvora zbog ubistva Noe Milivojev (18).

Pred Višim sudom u Beogradu danas je izrečena presuda Ognjenu Dabetiću, kojem se sudilo zbog osnovane sumnje da je ubio Nou Milivojev.

Kako je ubijena Noa Milivojev

Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Dabetić je 17. i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda u kojem je prijavljeno stanovao, iz niskih pobuda - mržnje i netrpeljivosti na podmukao način, lišio života 18-godišnju Nou Milivojev, sa kojom je prethodno bio u emotivnoj vezi.

To je, kako se sumnja, učinio zbog subjektivnog osjećaja iznevjerenosti i ponašanja Milivojev, koje je posljedica njegove nemogućnosti da prihvati prekid veze i komunikacije i insistiranja oštećene na nastavku veze.

Detalji jezivog zločina

Prema optužnici, on je najprije obnovio kontakt i susrete sa Milivojev, pa je kritičnog dana zloupotrebio povjerenje i emotivnu vezanost tek punoljetne oštećene, pozvavši je da dođe kod njega u stan, gdje je sa njom ušao u svađu i fizički sukob, a potom je stezanjem vrata električnim kablom lišio života.

Do kupatila, gdje je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno tijelo, a potom dijelove tijela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem zatečeno u prethodno navedenoj kutiji, jednu pvc kantu zatečenu u tuš kabini i jednu pvc kantu sa slavinom zatečenu u tuš kabini.

Potom je dijelove tijela zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen, što je sve pronađeno 6. jula 2023. godine.

(Mondo)