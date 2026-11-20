Učenici srednjih škola i studenti u Hrvatskoj pozvani su da danas bojkotuju nastavu u okviru Štrajka mladih, a protestna okupljanja najavljena su u Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci i Zadru.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih je saopštilo da će učenici koji neopravdano izostanu sa nastave dobiti neopravdane časove, a resorni ministar Radovan Fuks je ocijenio da inicijativa nije spontana i da iza nje stoji međunarodni pokret, prenio je danas Indeks.

Štrajk organizuje inicijativa Štrajk mladih u Hrvatskoj, koja se pridružila međunarodnom pokretu International "Youth Strike", čije su aktivnosti najavljene u više od 25 evropskih zemalja pod sloganom "Za našu budućnost, ne njihove ratove".

Organizatori žele da skrenu pažnju na visoke troškove života, teško dostupno i skupo stanovanje, kao i probleme u obrazovanju i zdravstvu.

Među zahtjevima su veća ulaganja u studentski smještaj, dostupnija ishrana, zaštita životne sredine, demilitarizacija društva i protivljenje obaveznom vojnom osposobljavanju.

Fuks je za RTL Danas rekao da štrajk nije spontana reakcija studenata hrvatskih univerziteta ili studentskih predstavnika, već da iza njega stoji širi međunarodni pokret.

On je ocijenio i da zahtjevi organizatora nisu dovoljno usmjereni na obrazovanje, navodeći da Hrvatska ima besplatno obrazovanje, povoljnu studentsku ishranu i dobar smještaj.

Ministarstvo je saopštilo da nije dobilo zvanične najave škola o bojkotu nastave i da se očekuje da obrazovne ustanove rade prema uobičajenom rasporedu.

U saopštenju tog ministarstva je dodato da neće slati posebne instrukcije školama, jer su za organizaciju nastave odgovorni direktori i rukovodstva ustanova.

Iz Ministarstva su naveli da će svi učenici koji neopravdano izostanu dobiti neopravdane časove, u skladu sa propisima, i ocijenili su da učenici i studenti propuštanjem nastave štete sami sebi, jer će morati da nadoknade gradivo.

Podršku inicijativi i zahtjevima mladih pružili su Nezavisni sindikat nauke i visokog obrazovanja, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Studentski zbor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu.

Sindikat nauke je ukazao na to da visoki troškovi stanovanja i nedovoljni kapaciteti studentskih domova mnogima otežavaju studiranje uprkos besplatnom visokom obrazovanju.

(Mondo)