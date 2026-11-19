Draško Stanivuković potvrdio je da će se odazvati pozivu Save Minića na sastanak, ali poručuje da neće odustati od političkih principa.

Izvor: MONDO

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković potvrdio je da će se odazvati pozivu predsjednika Republike Srpske Save Minića na sastanak, ističući da je politički dijalog neophodan čak i kada postoje potpuno različiti stavovi.

Stanivuković je na društvenoj mreži Iks poručio da je spreman za razgovore, ali da neće mijenjati svoje političke stavove.

„Odazvaćemo se pozivu na sastanak koji je uputio predsjednik Republike Srpske Savo Minić, jer smatramo da politički dijalog mora postojati i onda kada imamo potpuno različite stavove“, naveo je Stanivuković.

On je naglasio da njegova politička organizacija ima odgovornost da učestvuje u razgovorima i zastupa interese građana.

„Naši stavovi su jasni i od njih nećemo odstupiti. Kao druga najjača politička stranka, imamo odgovornost da razgovaramo, iznesemo svoje argumente i zastupamo interese građana koji su nam dali povjerenje“, poručio je Stanivuković.

Istakao je da prihvatanje poziva ne znači promjenu političkog kursa niti odustajanje od opozicionog djelovanja.

„Na sastanak idemo spremni za razgovor, ali i sa jasnom političkom pozicijom. Ostajemo snažna alternativa politici aktuelne vlasti“, naveo je.

Svoju poruku završio je riječima:

„Dijalog da, odstupanje od principa – ne.“

Podsjećamo, Minić je ranije najavio konsultacije sa predstavnicima opozicije u petak, a sa strankama vladajuće koalicije u nedjelju, 22. novembra, kada bi u 12 časova trebalo da saopšti ime mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.