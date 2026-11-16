Gvozdenova uzvratila Stanivukoviću: "Plan je bio koalicija sa SNSD-om ako Draško bude premijer"

Snježana Gvozden tvrdi da je PSS dobio instrukciju da ne podrži Branka Blanušu i da je planirana koalicija sa SNSD-om ako Stanivuković postane premijer.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Snježana Gvozden, koja je nakon izbora napustila Pokret Sigurna Srpska (PSS) i prešla u SNSD, iznijela je niz optužbi na račun predsjednika PSS-a Draška Stanivukovića, tvrdeći da je unutar pokreta postojala namjera da se nakon izbora uđe u koaliciju sa SNSD-om, pod uslovom da Stanivuković postane premijer Republike Srpske.

Gvozdenova je na svom Fejsbuk profilu odgovorila na kritike zbog promjene stranke, navodeći da je uvijek javno i iskreno govorila o svom političkom djelovanju.

Prema njenim tvrdnjama, tokom 2026. godine članovi PSS-a dobili su instrukciju da ne rade za Branka Blanušu.

„Na moje pitanje zašto se to radi, odgovor je bio da je to visoka politika i da se poslije izbora ide u koaliciju sa SNSD-om ako vladajući dopuste da Draško bude premijer“, napisala je Gvozdenova.

Ona tvrdi da su se takve instrukcije odrazile i na izborne rezultate. Riječ je o njenim navodima, za koje u objavi nisu predstavljeni dodatni dokazi.

Gvozdenova je iznijela tvrdnje i o Stanivukovićevom ponašanju tokom ranijih izbornih ciklusa.

Navela je da je 2022. godine podržavala kandidate vladajuće koalicije Milorada Dodika i Željku Cvijanović, tvrdeći da je Stanivuković sa saradnicima tada radio na tome da Jelena Trivić izgubi izbore.

„2025. Na vanrednim izborima Draško je radio sve da Branko Blanuša izgubi od Siniše Karana (nije se htio kandidovati)“, napisala je Gvozdenova.

Osvrnula se i na kritike zbog svog prelaska u SNSD, poručivši da njena politička bliskost sa tom strankom ne bi trebalo da bude iznenađenje.

„Nema potrebe da me neko napada zbog bliskosti sa SNSD-om jer je svakom u Banjaluci jasno šta je simbioza“, navela je Gvozdenova.

Dodala je da uvrede na njen račun, prema njenom mišljenju, imaju za cilj da se njeni kritičari predstave kao veći protivnici vlasti od Nebojše Vukanovića.

Na kraju objave zahvalila je prijateljima i pristalicama na, kako je navela, stotinama poruka i poziva podrške.

Gvozdenova se oglasila nakon što ju je Stanivuković javno optužio da je iznevjerila povjerenje PSS-a i podnio krivične prijave zbog sumnje na političku korupciju i trgovinu uticajem.

Ona je poslanički mandat osvojila na listi Pokreta Sigurna Srpska, a zatim prešla u SNSD, koji ju je predložio za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.