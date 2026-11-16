Stanivuković podnio krivične prijave: Otkrio šta je ponuđeno Ćopiću i koliku će platu imati Gvozdenova

Draško Stanivuković podnio krivične prijave zbog sumnje na političku korupciju. Tvrdi da je Gvozden dobila funkciju, a Ćopiću ponuđeno direktorsko mjesto.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković podnio je krivične prijave zbog sumnje na političku korupciju, trgovinu uticajem i pokušaje kupovine narodnih poslanika, nakon što su Vladimir Ćopić i Snježana Gvozden promijenili političke stranke.

Stanivuković tvrdi da su iza prelazaka poslanika stajale ponude za funkcije i druge pogodnosti, zbog čega očekuje reakciju nadležnog tužilaštva.

Prema njegovim riječima, ovo nije samo pitanje Pokreta Sigurna Srpska ili SDS-a, već problem koji se tiče cijelog društva.

Govoreći o odlasku Snježane Gvozden iz PSS-a, Stanivuković je naveo da je za njenu odluku saznao prije dan ili dva.

Podsjetio je da joj je omogućio mjesto na kompenzacionoj listi jer je imao povjerenja u nju.

„Ona je unovčila povjerenje Draška Stanivukovića. Ona je unovčila povjerenje ljudi koji stoje uz mene. Ona je dobila ne direktni mandat, da stvar bude još gora. Ona je stostruko gori primjer od Ćopića“, rekao je Stanivuković.

Njen postupak nazvao je političkim dnom i šljamom.

Stanivuković je naveo da će Snježana Gvozden na novoj funkciji primati platu veću od 5.000 KM.

„Ostvaruje se želja da imate vozača, rotaciju…“, rekao je, aludirajući na pogodnosti koje, prema njegovim tvrdnjama, dolaze sa potpredsjedničkim položajem.

Govoreći o Vladimiru Ćopiću, Stanivuković je iznio tvrdnju da mu je za promjenu političke stranke ponuđena funkcija direktora bolnice u Prijedoru.

Pozvao je tužilaštvo da ispita okolnosti prelazaka poslanika i navode iz podnesenih prijava.

„Pozivam tužilaštvo da postavi ovaj predmet. Mi ćemo praviti pritisak po tom pitanju. Krivične prijave su naslonjene na sve predsjednike stranaka vladajuće koalicije jer se transferi dešavaju tu“, poručio je Stanivuković.