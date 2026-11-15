"Gradonačelniče, nije 45 dana": Fondacija "Prodiši" osporila Stanivukovićeve tvrdnje o zagađenju vazduha

Fondacija Prodiši osporila je izjavu Draška Stanivukovića da je vazduh u Banjaluci zagađen 45 dana godišnje, pozivajući se na podatke RHMZ-a.

Izvor: MONDO

Fondacija za zaštitu životne sredine „Prodiši“ reagovala je na izjavu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da je vazduh u gradu zagađen oko 45 dana godišnje, navodeći da zvanični podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Republike Srpske pokazuju znatno drugačiju sliku.

Iz Fondacije su poručili da je broj dana sa prekoračenjem dozvoljenih vrijednosti PM10 čestica prethodnih godina bio višestruko veći od onoga što je gradonačelnik naveo.

„Gradonačelniče, nije 45 dana“, poručili su iz Fondacije „Prodiši“.

Čak 128 dana prekoračenja u jednoj godini

Pozivajući se na izvještaje RHMZ-a Republike Srpske, iz Fondacije su objavili podatke sa mjerne stanice u banjalučkom naselju Lazarevo.

Prema tim podacima, tokom 2022. godine zabilježeno je čak 128 dana u kojima je prekoračena dnevna granična vrijednost PM10 čestica.

Godinu kasnije, odnosno 2023, takvih dana bilo je 83, dok je tokom 2024. godine zabilježen 81 dan sa prekoračenjem.

Prema podacima koje je predstavila Fondacija, tokom 2025. godine dnevna granična vrijednost PM10 čestica prekoračena je 80 dana.

Iz Fondacije podsjećaju da je zakonom dozvoljeno najviše 35 dana prekoračenja godišnje, što znači da je taj broj premašen u sve četiri posmatrane godine.

Banjaluka četiri godine u kategoriji prekomjerno zagađenog vazduha

Fondacija „Prodiši“ navodi da je Banjaluka tokom sve četiri godine bila svrstana u treću kategoriju kvaliteta vazduha, koja podrazumijeva prekomjerno zagađenje.

Kako ističu, riječ je o kategorizaciji u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha.

Posebno upozoravaju i na problem nedostatka podataka sa gradskih mjernih stanica.

Prema njihovim navodima, gradske mjerne stanice tokom 2025. godine nisu imale validne podatke za približno 121 dan, odnosno gotovo trećinu godine.

„Dani bez mjerenja nisu dani čistog vazduha“, naglasili su iz Fondacije.

Pozvali Stanivukovića da ispravi izjavu

Iz Fondacije smatraju da izjave o kvalitetu vazduha moraju biti zasnovane na zvaničnim mjerenjima i podacima nadležnih institucija.

Zbog toga su pozvali gradonačelnika Banjaluke da javno ispravi svoju raniju izjavu.

„Pozivamo gradonačelnika da javno ispravi izjavu, da se oslanja isključivo na zvanične podatke i da ne umanjuje ozbiljnost situacije u kojoj živimo“, poručili su iz Fondacije „Prodiši“.

Kao izvor podataka naveli su izvještaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske o kvalitetu vazduha za period od 2022. do 2025. godine.

"Od 12 mjeseci, problematični postaju oko nekih 45 dana", poručio je Stanivuković prije nekoliko dana, objašnjavajući da su glavni krivci za zagađenje individualna ložišta, kotlinski položaj grada i nedostatak vjetra.