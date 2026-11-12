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Vazduh nezdrav u Banjaluci i Prijedoru: Upozorenje za osjetljive grupe ljudi, pogotovo za plućne i srčane bolesnike

Vazduh nezdrav u Banjaluci i Prijedoru: Upozorenje za osjetljive grupe ljudi, pogotovo za plućne i srčane bolesnike

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Vazduh je jutros nezdrav u Banjaluci, gdje je izmjeren indeks zagađenosti 194, te u Prijedoru sa indeksom 171, podaci su sajta "Eko akcija".

Vazduh nezdrav u Banjaluci i Prijedoru Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Nezdrav za osjetljive grupe je vazduh u Maglaju i Doboju, dok je umjereno zagađen u Sarajevu, Zenici, Ilijašu, Gacku, Hadžićima, Tešnju, Mostaru, Trebinju i Kaknju.

Dobar kvalitet vazduha jutros je u Vogošći, Visokom, Livnu, Travniku i Bihaću.

Nezdrav vazduh može izazvati pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Zbog toga je potrebno da plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe smanje bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

(Mondo)

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Tagovi

vazduh zagađenje

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