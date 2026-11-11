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Najavljeno povećanje: Penzije u Republici Srpskoj od januara veće za 7,5 do 8 odsto

Najavljeno povećanje: Penzije u Republici Srpskoj od januara veće za 7,5 do 8 odsto

Autor Haris Krhalić
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Penzije u Republici Srpskoj od januara biće veće za 7,5 do osam odsto kroz redovno godišnje usklađivanje, najavio direktor Fonda PIO Mladen Milić.

Penzioneri Izvor: Slaven Petković - Mondo

Penzije u Republici Srpskoj od januara naredne godine trebalo bi da budu veće za 7,5 do osam odsto kroz redovno godišnje usklađivanje, izjavio je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić.

Gostujući u jutarnjem programu RTRS-a, Milić je podsjetio da Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje redovno godišnje usklađivanje penzija u januaru svake godine. Obračun se vrši na bazi 50 odsto rasta prosječnih cijena, odnosno troškova života i stope inflacije u prethodnoj godini, te 50 odsto rasta prosječne plate, a zbir ta dva procenta daje konačnu stopu usklađivanja.

Govoreći o dosadašnjim parametrima, Milić je naveo da je stopa usklađivanja u 2026. godini iznosila 6,45 odsto, dok se zvanični podaci dobijaju od Republičkog zavoda za statistiku.

Prema njegovim riječima, u prva tri kvartala – od prvog do devetog mjeseca ove godine – zvanični statistički pokazatelji ukazuju da bi usklađivanje, ukoliko bi se radilo u ovom trenutku, iznosilo oko 7,5 odsto.

Direktor Fonda PIO je istakao da ostaje da se vidi kakav će biti trend rasta cijena i troškova života, kao i prosječne plate u posljednjem kvartalu, zaključivši da trenutne procjene govore da bi konačno povećanje moglo da bude između sedam i po i osam odsto.

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