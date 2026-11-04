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Šta donosi naredna godina u Srpskoj? Vidovićeva najavila veće plate i penzije

Šta donosi naredna godina u Srpskoj? Vidovićeva najavila veće plate i penzije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović istakla je da će u narednom periodu u Srpskoj biti povećane plate, penzije i socijalna davanja.

Vidovićeva najavila povećanje plata i penzija Izvor: Srna/Nenad Bereta

"Biće i pomoć za mlade kako bi započeli svoje biznise. Očekujemo da će prosječna plata naredne godine biti 1.000 evra", rekla je Vidovićeva za RTRS.

Ona je ocijenila da će Republika Srpska u narednom periodu imati reformu ekonomije u dva pravca - pomoć naučno-tehnološkom razvoju i prerađivačkoj industriji.

Kada je riječ o privredi, Vidovićeva je naglasila da Republika Srpska ima najbolji ambijent u cijelom regionu.

"Nećemo smanjivati poreze i doprinose, ali ćemo redefinisati podsticaje i subvencije", navela je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Republika Srpska ima nisko zaduženje koje će i krajem naredne godine iznositi 36 odsto.

"U Srpskoj se rade mnogi projekti. Najveći projekat je Hidroelektrana `Dabar` za koju se očekuje da će biti na mreži 2028. godine. Radimo i auto-puteve, te gasovod koji se finansira iz budžeta", rekla je Vidovićeva.

Govoreći o statusu RTRS-a, Vidovićeva je navela da će on biti definisan novim zakonom.

"Intenzivno smo radili prethodnih dana oko RTRS-a koji je jako važna tema. Računi će biti deblokirani i radnici će dobiti platu, dok će sistem finansiranja biti izmijenjen. Mislim da ćemo formiranjem novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske uspjeti do kraja godine izmijeniti i donijeti novi zakon", rekla je Vidovićeva.

Kada je riječ o situaciji u vezi sa Alta bankom u Srbiji, Vidovićeva je ukazala da Republika Srpska neće imati štetne posljedice. 

(Srna)

Tagovi

plate penzije Zora Vidović Republika Srpska

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