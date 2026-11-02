Sindikat, poslodavci i Vlada saglasni: Najniža plata u Srpskoj mora rasti

Razgovori o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj biće nastavljeni sredinom novembra, na narednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta, nakon što su socijalni partneri postigli saglasnost o potrebi njenog povećanja, ali ne i o konkretnom iznosu.

Izvor: CBBIH

Nakon današnje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković je rekao da svi socijalni partneri smatraju da najniža plata u Republici Srpskoj mora biti povećana, ali da još nije postignut dogovor o konkretnom iznosu.

"Radnici očekuju veću platu, ne samo da pokrivaju troškove već da kvalitetnije žive", rekao je Stanković i podsjetio da su trenutno utvrđeni diferencirani iznosi najniže plate od 1.000 do 1.450 KM, zavisno od stručne spreme.

Stanković je naveo da je Savez sindikata u proteklih godinu dana pripremio prijedlog sporazuma o unapređenju položaja radnika, koji obuhvata niz pitanja važnih i za zaposlene i za poslodavce.

Među njima su uređenje rada nedjeljom, preventivni ljekarski pregledi, pooštravanje kaznene politike u oblasti zaštite na radu i unapređenje prava u vezi sa bolovanjem.

"Nadamo se da ćemo o tome razgovarati kada bude konstituisana Vlada", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci.

Napomenuo je i da je danas na sjednici iznesen podatak o planiranom povećanju penzija po redovnom usklađivanju od 7,5 do osam odsto, što dodatno potvrđuje potrebu za rastom plata.

Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić je rekao da poslodavci smatraju da je za pregovore neophodno obezbijediti usaglašenu i nepristrasnu osnovu makroekonomskih pokazatelja.

"Ne sporimo da određenog povećanja mora biti, ali je stav poslodavaca da ono mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima", rekao je Škrebić.

Ukazao je na probleme u prerađivačkoj industriji, u kojoj se bilježi kontinuiran pad u posljednje četiri godine, uz smanjenje broja zaposlenih i izvoza, te povećanje spoljnotrgovinskog deficita.

Škrebić je istakao da je potrebno voditi računa o privrednim granama koje imaju poteškoće, posebno o izvozno orijentisanim djelatnostima koje stvaraju novu vrijednost.

Ukoliko povećanje prevaziđe okvire koje pokazuju makroekonomski pokazatelji, Škrebić je naveo da bi razlika trebalo da bude nadoknađena smanjenjem poreza i doprinosa, jer bi to bilo usmjereno u korist plata radnika.

Izvor: Srna

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da postoji saglasnost Vlade Srpske, sindikata i poslodavaca da u ovoj godini mora biti povećana najniža plate, te istakao da će socijalni partneri nastojati da postignu kompromis o njenom iznosu.

Ostojić je naveo da su usaglašene polazne osnove za nastavak razgovora, te da je cilj da budu postignuti konkretni rezultati koji će biti pretočeni u zakonska i podzakonska rješenja.

On je istakao da su Vlada Republike Srpske, poslovna zajednica i sindikati svjesni potrebe za povećanjem najniže i prosječne plate.

"Vlada Republike Srpske će učiniti sve da i ove godine poveća plate u javnom sektoru", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da je najniža plata prošle godine povećana za oko 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su plate u javnom sektoru povećane dva puta po pet odsto.

Ostojić je za naredni period najavio intenzivne sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta kako bi bio postignut dogovor o ovim pitanjima.

On je dodao da će, ukoliko bude potrebno, u pregovore biti uključeni i drugi resorni ministri, kao i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Ostojić je naveo da su poslodavci na sastanku pokrenuli i pitanje poreskih olakšica, zbog čega će biti neophodno učešće predstavnika Ministarstva finansija ili drugih nadležnih resora.

"Određene poreske olakšice dovele su prošle godine do rezultata i postizanja dogovora o najnižoj plati, a vjerovatno će i u ovim pregovorima biti potrebno njihovo učešće. U kom smislu će biti moguće napraviti poreske olakšice zavisi od mikro i makroekonomskih pokazatelja", rekao je Ostojić.

(Srna/Mondo)