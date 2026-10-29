Kolika će biti najniža plata u Srpskoj? Pregovori počinju 2. novembra, sindikat traži značajan rast

Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske trebalo bi da od ponedjeljka, 2. novembra, počne pregovore o iznosu najniže plate za narednu godinu, najavio je predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković.

Izvor: Savez sindikata RS

Stanković je naveo da se najniža plata mora značajno povećati, imajući u vidu pokazatelje inflacije, povećanja cijena osnovnih životnih namirnica, najavljenih poskupljenja, ali i dobiti poslovne zajednice.

"Od iduće godine je planirano povećanje penzija od 7,5 do osam odsto, što bi značilo da plata mora značajno više da raste", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

Istakao je da radnici kao najveći problem kod položaja radnika navode niske plate, te predstavio rezultate istraživanja o uslovima rada, kvalitetu života, dostojanstvenoj plati i budućnosti radnika kojim je utvrđeno da oko 95 odsto radnika smatra da bi "dostojanstvena plata" u neto iznosu trebalo da bude 2.000 i više KM.

"Podatak koji smo dobili ovim istraživanjem je da više od 37 odsto radnika razmišlja o odlasku iz Republike Srpske", rekao je Stanković i ukazao da je među radnicima koji razmišljaju da odu više od 50 odsto žena.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić rekao je danas da su pozitivne najave rukovodstva Srpske da se plate prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja povećaju za 10 odsto od početka naredne godine.

Gnjatić je rekao novinarima da su pozitivni i zahtjevi aktuelnog rukovodstva Srpske, koje će tražiti i da lokalne zajednice nađu način da u istom iznosu povećaju zarade zaposlenima u predškolskim ustanovama, ali i u određenim ustanovama kulture.

"Pozdravljamo svako povećanje plata i primanja iako smatramo da je to povećanje neki minimum minimuma. Zato ćemo raditi i dalje sa institucijama Srpske na unapređenju materijalnog, socijalnog i društvenog položaja radnika u obrazovanju, nauci i kulturi", rekao je Gnjatić.

Naglasio je da obrazovanje, nauka i kultura nisu trošak, već stub društva i investicija u bolju budućnost.