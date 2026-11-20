Porodica Kristijana Josipa Periša, koji je preminuo u zagrebačkoj psihijatriji, organizuje protest. Do sada je uhapšeno osam medicinskih radnika, a porodica traži proširenje istrage.

Izvor: hrvatskisavezzaobaranjeruke/Instagram

Porodica Kristijana Josipa Periša, 32-godišnjaka koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u Zagrebu, organizuje mirno okupljanje u utorak na Trgu bana Josipa Jelačića. Okupljanje počinje u 18:30 kod Manduševca, a porodica poziva građane da ponesu bele jastuke ili jastučnice.

Istraga o Periševoj smrti u međuvremenu je proširena. Nakon što su ranije uhapšena četiri medicinska tehničara, policija je privela još četiri osobe povezane sa postupanjem prema njemu. Radi se o ljekarki, dvije medicinske sestre i jednom medicinskom tehničaru, čime se ukupan broj uhapšenih u istrazi popeo na osam.

Uoči okupljanja oglasio se advokat porodice Leon Zrnić. On smatra da bi istragu trebalo proširiti i na druga odgovorna lica koja su bila u kontaktu sa Perišem tokom njegovog boravka u klinici.

"Porodica Periš i ja kao njihov punomoćnik smatramo da bi istraga trebalo da se proširi i na druga odgovorna lica koja su bila u kontaktu sa pokojnim Kristijanom Josipom Perišem u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan", rekao je Zrnić za RTL Danas.

Govoreći o sutrašnjem okupljanju, Zrnić je preneo poziv porodice svima koji žele da dođu i oproste se od Kristijana da ponesu jastuke ili jastučnice. Dodao je da građani koji ne mogu da dođu na Trg mogu da izvese jastučnice na svojim balkonima ili prozorima.

Porodica će predstaviti svoje zahtjeve

Zrnić je najavio da će porodica tokom mirnog okupljanja javnosti predstaviti svoje zahtjeve, koji su već objavljeni na internet stranici posvećenoj Kristijanu. "Za vrijeme mirnog okupljanja porodica će javnosti predstaviti određene zahtjeve koji su već navedeni na veb stranici kristianjosipperis.hr", rekao je.

Među zahtjevima su izmjene propisa, uvođenje obaveznog video-nadzora u zdravstvene ustanove, kao i proširenje istrage na sve osobe koje su u klinici bile u kontaktu sa Perišem.

Porodica traži i da se Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan" preimenuje. "Konačni zahtjev je preimenovanje navedene klinike tako da nosi naziv Klinika za psihijatriju Kristijan Josip Periš", zaključio je Zrnić.