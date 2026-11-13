Porodica Kristijana Periša pozvala na skup u Zagrebu: Traže da građani ponesu bijele jastuke, iznijeli pet zahtjeva

Porodica Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo tokom fizičkog sputavanja u psihijatrijskoj klinici u Zagrebu, pozvala je građane na komemoraciju 21. novembra i iznijela pet zahtjeva.

Izvor: Facebook / Atletski klub Agram

Porodica Kristijana Josipa Perišapozvala je građane na komemoraciju koja će biti održana u subotu, 21. novembra, u 18.30 časova na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca.

Okupljeni su pozvani da ponesu bijeli jastuk. Uz najavu komemoracije, porodica je objavila i pet zahtjeva, među kojima su izmjene pravila o fizičkom sputavanju pacijenata, obavezan video-nadzor, saslušanje svih koji su učestvovali u sputavanju Periša, kao i provjera bolovanja zaposlenih u bolnici.

"Jastuk se stavlja pod glavu bolesnika, a ne na njegovo lice", poručuje porodica.

"Jednim jastukom gušili su čovjeka. Hiljadama jastuka tražimo da se to više nikada ne ponovi. Nećete nas ugušiti!"

Građane koji ne mogu da dođu u Zagreb porodica poziva da na prozor, balkon ili konopac za veš okače bijelu jastučnicu, fotografišu je i podijele fotografiju uz oznaku #necetenasugusiti.

Objavljena je i zvanična internet stranica kristianjosipperis.hr.

Porodica naglašava da je riječ o njihovoj zvaničnoj komemoraciji, koja nije povezana sa drugim događajima ili protestima posvećenim Perišu. Takođe, ne žele da se okupljanje dovodi u vezu sa političkim strankama.

"Nevjerovatno nam je i bolno da gledamo kako se smrt našeg Kristiana koristi za političke spinove i igre i kako neki smatraju da iza porodične inicijative i okupljanja stoji politička stranka", poručuje porodica.

Porodica iznijela pet zahtjeva

Prvi zahtjev odnosi se na izmjenu Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i Pravilnika o mjerama prisile.

Porodica upozorava da pravilnik zabranjuje pritisak na vrat, grudi i stomak pacijenta, ali ne pominje pokrivanje lica.

Predlažu da se izričito zabrane pritisak na lice, pokrivanje pacijentovog lica i svaki postupak koji otežava disanje.

Takođe traže da se svaka primjena fizičkog sputavanja odmah prijavi Državnoj komisiji za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, umjesto dosadašnjeg zbirnog izvještavanja dva puta godišnje.

Prema njihovom prijedlogu, svaka smrt ili teška povreda tokom sputavanja morala bi odmah da bude prijavljena policiji.

Drugi zahtjev odnosi se na obavezan video-nadzor sputanih pacijenata u svim prostorijama u kojima se primjenjuju mjere prisile.

Porodica upozorava da trenutni propisi predviđaju video-nadzor samo kada je to moguće, zbog čega traže ukidanje tog izuzetka.

Zahtijevaju i da se snimak svake primjene prisile odmah pregleda i čuva najmanje šest mjeseci.

Traže saslušanje svih koji su bili u prostoriji

Treći zahtjev odnosi se na sve koji su bili u prostoriji tokom sputavanja Kristijana Josipa Periša.

Porodica traži da se saslušaju svi učesnici, uključujući medicinske tehničare, medicinske sestre i ljekare.

Žele da se utvrdi ko je šta vidio, zašto niko nije zaustavio postupak i zbog čega u izvještajima nije navedeno šta se zaista dogodilo.

Četvrti zahtjev odnosi se na bolovanja zaposlenih u klinici nakon Periševe smrti.

Porodica se poziva na izjavu predsjednika Upravnog vijeća bolnice, prema kojoj su zaposleni jedan za drugim otvarali bolovanja, dok izvještaji četvorice medicinskih tehničara nisu bili dostavljeni.

Zbog toga traže da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatska ljekarska komora provjere na osnovu čega su ta bolovanja odobrena.

Peti zahtjev je da Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru ponese ime Kristijana Josipa Periša.

Porodica traži od Grada Zagreba, koji je osnivač klinike, da se ustanova ubuduće zove Klinika za psihijatriju Kristian Josip Periš.

"Da svako ko uđe na ta vrata zna zašto pravila moraju da se poštuju", navodi porodica.

Naglašavaju da je riječ o prvih pet zahtjeva, dok će ostale objaviti naknadno.

Građani mogu anonimno da šalju poruke

Na zvaničnoj internet stranici porodica je omogućila i anonimno slanje poruka.

Građane pozivaju da napišu šta ih muči, a prikupljene poruke namjeravaju da upute onima za koje smatraju da bi trebalo da reaguju.

"Jedna poruka je šapat. Hiljade poruka su glas koji mora da se čuje", poručuje porodica.

Navode da se čuva samo tekst poruke, bez imena i drugih ličnih podataka.

Ko je bio Kristijan Josip Periš?

Kristijan Josip Periš bio je 32-godišnji atletičar, kineziolog i trener obaranja ruke i paraobaranja ruke.

Radio je sa djecom i osobama sa invaliditetom, a porodica navodi da je vjerovao da sport pripada svima.

U aprilu ove godine, gostujući u emisiji "Nova vizura" Univerziteta u Zagrebu, rekao je: "Ako možeš, moraš za one koji ne mogu."

Porodica je upravo tu njegovu rečenicu odabrala za slogan komemoracije.

Periš je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. U saopštenju porodica navodi da je preminuo tokom fizičkog sputavanja, a da je u bolnicu došao kako bi potražio pomoć.

Prema nalazu zdravstvene inspekcije, objavljenom 12. novembra, sputavanje nije sprovedeno u skladu sa propisanim protokolom.

Porodica navodi i da su snimci nadzornih kamera pregledani tek 4. novembra, gotovo dvije nedjelje nakon njegove smrti.

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubistvo i nalaze se u pritvoru. Direktorka klinike Majda Grah podnijela je ostavku.

Istraga je u toku.

(Mondo.rs)