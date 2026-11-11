Svjedočenje zaposlenih o posljednjim Periševim trenucima: "Pljuvao je po nama i pokušavao da ugrize kolege"

Zaposleni koji su te noći bili u sobi u Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" otkrili su istražiteljima šta se dešavalo iza zatvorenih vrata prije smrti Kristijana Josipa Periša.

Izvor: Facebook / Atletski klub Agram

Tokom kriminalističke istrage istražitelji su ispitali i pet medicinskih tehničara koji su, uz četvoricu osumnjičenih, učestvovali u intervenciji nakon koje je u Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" preminuo 32-godišnji Kristijan Josip Periš.

"Pokušao je da ugrize kolege"

"Periš je vikao da ga oslobode, otimao se, pljuvao i pokušao da ugrize kolege", svjedočila je jedna od medicinskih sestara, dodajući kako u tim trenucima Periš još nije bio do kraja vezan. Ona je kolegama pomagala pritiskajući mu noge, kako bi oni za to vrijeme mogli da zategnu kaiševe.

Za to vrijeme u sobu je ušla druga medicinska sestra koja je, prema iskazu koleginice, od dežurne doktorke dobila injekciju sa lijekovima za nasilnog pacijenta. Prema istom iskazu, uspjela je da ubrizga Perišu lijekove u butinu.

Ova medicinska sestra potvrdila je da su njene kolege udarale Periša dok su ga savladavale, kao i da su mu pritiskale jastuk na glavu.

"Nakon toga pacijent je kolabirao", prisjetila se, opisavši zatim reanimaciju, kao i pozivanje ekipe Hitne medicinske pomoći.

Pravila humanog sputavanja

Jedan od medicinskih tehničara koji su učestvovali u kobnoj intervenciji opisao je kako se Periš sve vrijeme trzao.

"Ja sam pokušavao da mu smirim noge", dodao je.

Svi ispitani radnici opisali su i pravila takozvanog humanog sputavanja, odnosno vezivanja psihički bolesne osobe u trenucima kada je agresivna. Za takvu intervenciju prema pravilniku potrebno je pet medicinskih tehničara. Svaki drži po jedan ekstremitet pacijenta, dok vođa tog tima kontroliše glavu. Slijedi vezivanje koje može trajati do četiri sata, ali pacijent sve vrijeme mora da bude pod nadzorom.

Na snimcima se vidi da je pacijentov krevet, prema pravilima, bio gotovo na podu dok je trajalo humano sputavanje. Ipak, prema riječima ispitanih tehničara, on nikako nije mogao da se smiri.

"Vikao, prijetio, pljuvao"

"Vikao je i prijetio. Govorio nam je da nas je sve zapamtio, da smo muslimani i da će nas sve pobiti", svjedočio je jedan od tehničara koji su učestvovali u intervenciji.

Prisjetio se i kako su sa kaiševa pucali magneti i letjeli po sobi. Potvrdio je da su medicinske sestre sve vrijeme bile u blizini.

"Pljuvao je po nama i pokušavao da ugrize kolege. Tada su mu na glavu stavili jastuk. To je bila nepisana procedura kako bi se smanjile eventualne povrede samog pacijenta, ali i da bi se nakon toga fiksirao", ispričao je jedan od tehničara istražiteljima.

Nastavak istrage, moguće proširenje

On se, kao i ostali, nalazi na spisku svjedoka koje bi trebalo ispitati u nastavku istrage. Istovremeno nije isključeno ni da se istraga proširi, kao ni to da se nakon prikupljanja svih relevantnih dokaza, sudsko-medicinskog i toksikološkog vještačenja, promijeni kvalifikacija krivičnog djela.

Četvorica tehničara se za sada terete za teško ubistvoranjive osobe, za šta zakon predviđa i do 40 godina zatvora.

Nadležno tužilaštvo još uvijek nije odgovorilo na upit zašto postupak nije pokrenut još 23. oktobra, kada je porodica podnijela krivičnu prijavu zbog smrti Kristijana Periša.



(Mondo.rs)