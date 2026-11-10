Užas u psihijatrijskoj klinici u Zagrebu: Pacijenta vezali, pritiskali i udarali, a onda je preminuo

Četiri medicinska tehničara uhapšena su zbog sumnje na teško ubistvo 32-godišnjeg pacijenta Kristijana Josipa Periša, koji je preminuo u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ na Jankomiru, a određen im je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Osumnjičeni se terete da su postupali suprotno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji prema psihički oboljelom pacijentu. Okolnosti smrti utvrđuju se istragom, a čekaju se i rezultati obdukcije.

Zagrebački „Jutarnji list“ objavio je fotografije i opis snimka nadzorne kamere iz sobe 11a, na kojem je, prema pisanju ovog lista, zabilježeno postupanje medicinskog osoblja prema Perišu tokom nešto više od osam minuta.

Pacijenta pritiskali, udarali i vezivali

Prema opisu snimka, na početku su u sobi bila četiri medicinska tehničara i dvije medicinske sestre. Perišu su ruke i noge bile vezane pojasevima za ograničavanje kretanja, dok su ga zaposleni pritiskali rukama i nogama.

U jednom trenutku tehničar mu je stavio jastuk na glavu i koljenom pritisnuo grudi. U sobu su potom ulazili i drugi zaposleni, koji su se pridruživali pritiskanju njegovog tijela.

Kasnije su stigle medicinska sestra sa špricom i ljekarka, nakon čega je Perišu data injekcija, dok ga je više osoba i dalje zadržavalo na krevetu.

Kako navodi „Jutarnji list“, Periševi pokreti postajali su sve slabiji, a u nastavku snimka jedan od tehničara počeo je da ga udara laktom u grudi, više puta zaredom. Drugi ga je, prema opisu lista, udarao pesnicom, dok mu je koljenom pritiskao vrat.

List navodi i da je ljekarka bila prisutna prilikom postavljanja dodatnih pojaseva i da je učestvovala u vezivanju pacijenta.

Pred kraj snimka jedan od tehničara se smijao i razgovarao sa kolegama, a potom se težinom oslonio na Periševu glavu.

Oko osmog minuta snimka osoblje je skinulo jastuk sa njegove glave i shvatilo da je bez svijesti. Uslijedili su pokušaji reanimacije, uključujući masažu srca.

Obdukcijom utvrđene brojne povrede

Prema preliminarnim nalazima obdukcije, Periš je na licu i tijelu imao brojne podlive i ogrebotine, prelome rebara i grudne kosti, kao i edem pluća i mozga.

Porodici je u bolnici rečeno da je preminuo od srčane insuficijencije, što im je bilo sumnjivo jer se bavio sportom.

Članovi porodice su, kako navode, na njegovom tijelu primijetili modrice oko vrata, povrede ispod usne i tragove krvi. Ljekarka im je rekla da su povrede posljedica intubacije.

K. J. Periš preminuo je 21.10. nakon osmominutne torture zdravstvenih radnika na psihijatriji u ZagrebuGlava pod jastukom, koleno na vratu i udarci po teluObdukcijom su ustanovljeni brojni podlivi na licu i telu, oguljena koža, slomljena rebra i prsna kost te edem pluća i mozga https://t.co/WGgI7Sg8aN — Nina (@OdVasojevica)November 9, 2026

Periš odbijao da uđe u bolnicu

Policija je na dan Periševe smrti više puta intervenisala. Najprije je pozvana na porodičnu adresu zbog dojave da se 32-godišnjak nalazi u rastrojenom stanju, a potom je dva puta postupala u psihijatrijskoj klinici, nakon što je osoblje prijavilo da vrijeđa i prijeti zaposlenima.

Prema policijskom izvještaju, jedna od ljekarki naknadno je izjavila da policijsko postupanje nije potrebno jer je Periš smiren i vezan za krevet. Druga ljekarka rekla je policajcima da nije bio agresivan i da je sarađivao sa medicinskim osobljem i policijom.

Periš je, prema navodima iz izvještaja, odbijao da uđe u bolnicu, tvrdeći da su ga tokom prethodnog boravka gušili i vezivali za krevet.

"Ne želim da uđem unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću da pričam samo sa policijom", rekao je, kako se navodi u izvještaju.

Porodica je iste večeri obaviještena o njegovoj smrti. Okolnosti postupanja medicinskog osoblja i uzrok smrti predmet su istrage.

(Srpskainfo/Mondo)