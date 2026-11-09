Hrvat ubio dvogodišnjeg sina, pa izvršio samoubistvo: Policija zatekla horor u sobi u Švajcarskoj

U švajcarskom gradu Vilu pronađena su beživotna tijela 33-godišnjeg hrvatskog državljanina i njegovog dvoipogodišnjeg sina.

Izvor: Profimedia/AFP

U švajcarskom Vilu pronađena su tijela 33-godišnjeg muškarca i njegovog sina starog dvije i po godine. Policija sumnja da je muškarac ubio dječaka hicem iz pištolja, a potom istim oružjem izvršio samoubistvo.

Slučaj je prijavljen u utorak ujutro, nakon što majka nije dobila sina nazad u dogovoreno vrijeme. Dijete je bilo kod oca, sa kojim majka više ne živi. Policija je poslije opsežne potrage kasno uveče pronašla njihova tijela u jednom smještajnom objektu u Vilu.

Otac i dječak bili su hrvatski državljani i živjeli su u kantonu Sent Galen. Policija i državno tužilaštvo istražuju okolnosti smrti, a prema dosadašnjim saznanjima, riječ je o takozvanom proširenom samoubistvu.

(Mondo)