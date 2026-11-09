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Dmitrijev optužio Zelenskog da je protiv Trampa i mira: Oštra poruka iz Moskve uoči novih pregovora u Abu Dabiju

Dmitrijev optužio Zelenskog da je protiv Trampa i mira: Oštra poruka iz Moskve uoči novih pregovora u Abu Dabiju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev optužio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za protivljenje mirovnim inicijativama Donalda Trampa.

Dmitrijev optužio Zelenskog da je protiv Trampa i mir Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oduvijek je bio protiv mirovnog sporazuma i predsjednika SAD Donalda Trampa, izjavio je danas Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF).

Zelenski je uvijek bio i djelovao protiv Trampa i protiv svijeta, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži X, prenosi agencija Tačno.

Takođe je izrazio uvjerenje da će mirovne inicijative američkog predsjednika biti uspješne, uprkos otporu Kijeva.

Ovako je Dmitrijev komentarisao objavljivanje intervjua Zelenskog za CNN, u kojem je on navodno govorio o opasnosti ideje izaslanika američkog predsjednika Džareda Kušnera da uključi Rusiju u diskusije o budućoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi, prenosi agencija RIA Novosti.

Sljedeća runda pregovora zakazana je za 10. i 11. novembar

Kušner je, nakon konsultacija u Briselu, ranije najavio da Sjedinjene Države namjeravaju da uključe Rusiju u pregovore o formiranju nove bezbjednosne arhitekture u Evropi kao dio rješavanja ukrajinskog sukoba.

Sljedeća runda trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine zakazana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof izjavio je da strane namjeravaju da razgovaraju o bezbjednosnim garancijama, deeskalaciji, humanitarnim pitanjima i daljim koracima ka mirnom rješenju.

Kremlj je potvrdio učešće ruske delegacije u pregovorima, a nju će predvoditi pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski.

(Mondo.rs)

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Rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Donald Tramp pregovori

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