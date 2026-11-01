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Zelenski tvrdi: Uništena ruska vojna oprema vrijedna 70 miliona dolara

Zelenski tvrdi: Uništena ruska vojna oprema vrijedna 70 miliona dolara

Autor Haris Krhalić
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Ukrajinske snage pogodile fabriku projektila u Rostovu i uništile sisteme Pancir-S2 i komandno vozilo S-400 vrijedne oko 70 miliona dolara, saopštio je Zelenski.

Zelenski: Ukrajinske snage uništile rusku vojnu opremu od 70 miliona dolara Izvor: Gints Ivuskans/Shutterstock

Ukrajinske oružane snage su u najnovijim napadima uništile rusko vojno naoružanje i opremu čija se vrijednost procjenjuje na oko 70 miliona dolara, a među pogođenim metama nalaze se savremeni protivvazdušni sistemi i namjenski industrijski kompleks, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Prema podacima koje je iznio ukrajinski lider, pogođen je pogon fabrike „Kamenski“ u Rostovskoj oblasti unutar Ruske Federacije, postrojenje zaduženo za proizvodnju raketnih projektila.

Pored toga, potvrđeno je uništenje protivvazdušnog raketno-topovskog kompleksa „pancir-S2“, kao i mobilnog komandnog mjesta u sastavu raketnog sistema „S-400 trijumf“.

Zelenski je uputio javnu zahvalnost pripadnicima Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) i jedinicama odbrambenih snaga koje su direktno učestvovale u sprovođenju preciznih akcija, priloživši tom prilikom i satelitske prikaze lokacija na kojima su izvedeni udari.

Ovi napadi ukrajinske vojske uslijedili su neposredno nakon što su ruske snage u noći između 31. oktobra i 1. novembra izvele vazdušne udare na objekte energetske mreže u četiri ukrajinske regije, usljed čega je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez snabdijevanja električnom energijom.

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Tagovi

Ukrajina Volodimir Zelenski

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