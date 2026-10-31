SAD odobrile prodaju 500 raketa Patriot Ukrajini

SAD su odobrile prodaju 500 raketa Patriot Ukrajini vrijednih 2,1 milijardu dolara.

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SAD su odobrile moguću prodaju 500 raketa "patriot" Ukrajini, ali je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski upozorio da bi moglo da potraje "nekoliko godina" dok isporuke ne stignu.

Američki Stejt department je saopštio da će napredne rakete-presretači "PAC-3" koštati 2,1 milijardu dolara i da će ih "u potpunosti finansirati" saveznici Kijeva u Evropi i Kanadi.

"Ukrajina će ovo platiti donacijama Kanade, NJemačke i Norveške putem programa DŽAMPSTART i nacionalnim sredstvima, finansiranim iz Zajma za podršku Ukrajini Evropske unije", ističe Stejt department.

U saopštenju se navodi da će "glavni izvođač radova" biti američka kompanija "Lokid Martin", dodajući da "nikakva američka sredstva nisu uključena u ovu prodaju".