Zelenski poslije razgovora sa američkim izaslanicima: "Rat će se, po svemu sudeći, nastaviti i tokom zime"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je poslije razgovora sa američkim izaslanicima u Kijevu da trenutno sve ukazuje na nastavak rata tokom zime, zbog čega će Ukrajini biti potrebna dodatna protivvazdušna i energetska podrška.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje da će se rat sa Rusijom nastaviti i tokom zime, nakon razgovora sa najvišim izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa u Kijevu.

Prva runda razgovora završena je bez objave većeg pomaka, nakon što su Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali u Ukrajinu prvi put od početka ruske invazije punog obima. Njih dvojica su prethodnog dana u Moskvi razgovarala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vitkof je izjavio da su ga "ohrabrili" razgovori u Kijevu, koje je opisao kao "sadržajne" i važne.

Zelenski je naglasio da želi pravedan mir koji Rusiji neće ostaviti mogućnost da ponovo pokrene agresiju. Delegacije su nastavile razgovore nakon obraćanja novinarima.

Novi sastanak Ukrajine, Evrope i SAD

Poslije prve runde razgovora koja je iza zatvorenih vrata trajala nekoliko sati, Zelenski je rekao da je dogovoreno da se zvaničnici Ukrajine, Evrope i SAD uskoro ponovo sastanu i nastave pregovore.

"Uvjereni smo da će ovde biti pronađeno dobro rješenje", rekao je Vitkof.

On je dodao da su američki predstavnici tokom sastanka sa ruskom stranom u Moskvi "ostvarili veliki napredak".

Zelenski je, međutim, upozorio da će Ukrajini, ukoliko se rat nastavi tokom zime, "što je za sada najizglednije", biti potrebna dodatna podrška u protivvazdušnoj odbrani i energetskom sektoru.

Ukrajina se u odbrani od ruskih balističkih raketa oslanja na američke presretače sistema "Patriot", ali su SAD veliki deo svojih zaliha upotrebile tokom rata sa Iranom.

Rusija je prethodnih zima veliki dio napada usmeravala na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Kušner o razgovorima sa Putinom

Govoreći o sastanku u Moskvi, Kušner je rekao da je američki tim sa Putinom razmotrio brojne ideje koje do sada nisu dale rezultate i pokušao da utvrdi šta je potrebno za postizanje trajnog mira.

"Bio je to veoma dobar dijalog. On je postavio mnogo pitanja, a mnogo pitanja smo postavili i mi", rekao je Kušner.

Vitkof je objasnio da su se američki izaslanici prvo sastali sa Putinom zato što su "morali da čuju njegov stav".

Američki predstavnici su u Kijev stigli vozom nakon što su prethodno doputovali avionom u Poljsku. Zelenski je novinarima rekao da, uprkos pripremama, njihov avion nije mogao da sleti u Ukrajinu.

Putin i Zelenski prethodno su pristali na trodnevnu obustavu napada na prestonice dvije države dok američki izaslanici obavljaju posjetu.

Zelenski je Vitkofa i Kušnera dočekao kod katedrale Svete Sofije u Kijevu, nedaleko od mjesta na kojem je ruski dron u petak pogodio sjedište ukrajinske službe bezbjednosti, prenosi BBC.

Napadi nastavljeni tokom noći

Ruske i ukrajinske snage nastavile su tokom noći međusobne napade. Ukrajina je saopštila da je pogodila rafineriju nafte, aerodrom i dva sistema protivvazdušne odbrane.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo ranije je objavilo da je Rusija izvela napad sa 108 bespilotnih letelica dugog dometa i malih krstarećih raketa.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 82 drona i šest raketa, ali je pogođeno 11 lokacija, dok su na još sedam mesta pali ostaci oborenih projektila.

Razgovori u Moskvi trajali su tri sata i održani su iza zatvorenih vrata u Kremlju, prenijeli su ruski državni mediji.

Putinov savetnik Jurij Ušakov opisao je razgovore kao "konstruktivne i izuzetno otvorene".

Prema njegovim riječima, razgovaralo se o mogućnostima za okončanje rata, ekonomskim pitanjima i potencijalnim "obostrano korisnim rusko-američkim projektima".

Ušakov je naveo i da je tokom sastanka ukazano na napredovanje ruske vojske na frontu i da je priznato kako pregovori moraju da obuhvate "osnovne uzroke sukoba".

Uprkos intenziviranju ruskih raketnih i bespilotnih napada na ukrajinske gradove, uključujući Kijev, ruske kopnene snage tokom većeg dijela rata napreduju veoma sporo i trpe velike gubitke. Rusija i dalje kontroliše približno petinu teritorije Ukrajine, uključujući oblasti zauzete 2022. godine.