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Putin sa Trampovim izaslanicima u Kremlju: U toku razgovori o okončanju rata u Ukrajini

Putin sa Trampovim izaslanicima u Kremlju: U toku razgovori o okončanju rata u Ukrajini

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Vladimir Putin sastao se u Moskvi sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su doputovali u Rusiju na razgovore o okončanju rata u Ukrajini.

Putin sa Trampovim izaslanicima u Kremlju Izvor: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas, na početku sastanka sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, da su kontakti Moskve i Vašingtona uvijek korisni.

Putin je dodao da Rusiji odgovara saradnja sa dvojicom predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Rojters.

Vitkof je tokom sastanka rekao da je američki predsjednik Donald Tramp uputio najbolje želje ruskom predsjedniku.

On je zahvalio Putinu i na obustavi vatre tokom posjete američke delegacije.

Putin je poručio da će Rusija učiniti sve što je u njenoj moći kako bi garantovala bezbjednost američkih posrednika, prenio je Rojters.

Vitkof i Kušner doputovali su u Moskvu na razgovore čija je glavna tema okončanje rata u Ukrajini.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Vladimir Putin SAD Rusija Rat u Ukrajini

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