Trampovi izaslanici sletjeli u Moskvu: Na stolu novi plan za kraj rata, stižu i u razorenu Ukrajinu

Američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli su u Moskvu na pregovore o okončanju rata, nakon čega putuju u Kijev. Uprkos diplomatskim naporima, sukobi na terenu se intenziviraju.

Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia

Američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sletjeli su u subotu u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini, rekla su Rojtersu dva izvora upoznata sa posjetom, dodajući da ih je dočekao izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev.

Kolona vozila u kojoj su bili Vitkof, Kušner i Dmitrijev napustila je moskovski vladin aerodrom i uputila se prema gradu, rekao je Rojtersov očevidac.

Dmitrijev je učestvovao u svim dosadašnjim susretima američkih pregovarača sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U junu je za Rojters rekao da je ostao u kontaktu sa američkim pregovaračima i tokom pauze u njihovim posjetama Rusiji. Takođe je učestvovao u pregovorima o izuzećima od američkih sankcija za rusku naftu.

Tramp najavio novi prijedlog

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je rekao da Vašington ima novi i konkretan prijedlog za okončanje rata u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine. Tramp pritom nije iznio detalje prijedloga.

Zelenski: Rusija napala aerodrome uoči posjete

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Vitkof i Kušner nakon posjete Moskvi u nedjelju otputovati u Ukrajinu. U objavi na platformi Iks (X) u subotu naveo je da je Rusija uoči njihovog dolaska u Kijev napala dva ukrajinska aerodroma.

Razlike između Moskve i Kijeva i dalje velike

Uprkos novim diplomatskim kontaktima, između Moskve i Kijeva i dalje postoje velike razlike oko uslova za završetak rata. Kremlj je u petak poručio da je Putinov zahtjev, prema kojem bi Ukrajina trebalo da prepusti Rusiji cijelu teritoriju četiri ukrajinska regiona koje Moskva smatra svojim te odustane od članstva u NATO-u, i dalje "nepokolebljiv".

Od posljednjih mirovnih pregovora u februaru obje strane su pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorije protivnika. Intenzivirali su se i sukobi na moru.

Stanje na frontu

Na kopnenom frontu promjene su i dalje relativno spore. Ruske snage ostvaruju postepene dobitke u nastojanju da zauzmu cijeli Donbas, ali se linija fronta uglavnom nije značajnije pomjerila.

Napadi na infrastrukturu

Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tokom leta doprinijeli su nestašicama goriva i rastu cijena za ruske vozače. Oko 30 napada na velika skladišta, uglavnom u vlasništvu "Vajldberisa" (Wildberries), najveće ruske internet prodavnice, takođe je pogodilo dio potrošačke ekonomije.

U petak je ruski napad dronom pogodio sjedište ukrajinske bezbjednosno-obavještajne službe SBU u Kijevu. Bio je to deseti uzastopni dan intenzivnih ruskih napada na ukrajinsku prestonicu. Zelenski je nakon napada poručio da će Ukrajina uzvratiti.

(Mondo.rs)