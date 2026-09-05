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Putin naredio obustavu napada na Kijev: Odluka stupa na snagu u ponoć

Putin naredio obustavu napada na Kijev: Odluka stupa na snagu u ponoć

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu obustavu udara na Kijev, koja će početi u ponoć, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin naredio obustavu napada na Kijev Izvor: AP/Alexander Zemlianichenko

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da ruske snage na tri dana obustave udare na Kijev, počevši od ponoći, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za TASS.

Odluka je donijeta uoči konsultacija američkih pregovarača koje bi trebalo da budu održane u glavnom gradu Ukrajine.

Ukrajinski mediji prethodno su objavili da će ukrajinska vojska poštovati prekid vatre od ponoći 5. septembra do 8. septembra.

"Takva informacija zaista je stigla iz Ukrajine. Ruski predsjednik i vrhovni komandant Vladimir Putin naredio je trodnevnu obustavu udara na Kijev, počevši od ponoći. To je povezano sa konsultacijama Amerikanaca koje se pripremaju i koje će biti održane u Kijevu", rekao je Peskov.

On je tako odgovorio na pitanje da li je Kremlj upoznat sa informacijama o ukrajinskom prekidu vatre i da li će Rusija preduzeti isti korak.

Vitkof i Kušner stigli u Moskvu

Američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli su u Moskvu, a kako je najavljeno iz Kremlja, Putin bi trebalo da se sastane sa njima.

Nakon razgovora u Moskvi, Vitkof i Kušner otputovaće u Kijev, gdje bi trebalo da nastave konsultacije o mogućnostima za okončanje rata u Ukrajini.

Putin je ranije rekao novinarima da su Vitkof i Kušner uvijek dobrodošli u Rusiju i da je Moskva zadovoljna saradnjom sa njima.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi američka posrednička diplomatija između Moskve i Kijeva mogla da stvori uslove za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Tramp je u petak rekao novinarima u Bijeloj kući da će Vitkof i Kušner krenuti u još jednu diplomatsku misiju u Rusiju.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države imaju predstavu o tome kako bi mirovni sporazumi između Rusije i Ukrajine mogli da izgledaju.

Trodnevna obustava odnosi se na ruske udare na Kijev i ne predstavlja najavu potpunog prekida borbi duž čitave linije fronta.

(Mondo)

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Vladimir Putin Rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

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