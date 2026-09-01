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Putin ponizio direktora CIA u Moskvi: "Svi znaju da Zelenski ne gleda Kremlj dvogledom"

Putin ponizio direktora CIA u Moskvi: "Svi znaju da Zelenski ne gleda Kremlj dvogledom"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Putin otkazao sastanak sa direktorom CIA kada je saznao razloge njegove posjete Rusiji.

Putin otkazao sastanak sa direktorom CIA-e Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/ CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je htio da se sastane sa direktorom CIA Džonom Retklifom, ali je naprasno otkazao taj sastanak kada je saznao razlog njegove posjete Moskvi, prenosi ruski portal "Meduza" saznanje istraživačkog portala "Agentstvo". Retklif je u Moskvu stigao 25. avgusta ove godine iz Letonije vojnim avionom C17A, sletio je na aerodrom "Vnukovo" kako bi natjerao Rusiju da smanji vojnu, finansijsku i političku podršku Iranu koji je u ratu sa Sjedinjenim Državama i da bi primorao Rusiju da ubrza završavanje rata sa Ukrajinom.

Kada je Putin, prema saznanjima ruskog portala "Agentstvo", saznao zbog čega Retklif dolazi, on je otkazao sastanak i nije se sastao sa njim. Zbog toga je Retklif napustio Moskvu poslije svega nekoliko sati.

Zbog čega je direktor CIA bio u posjeti Rusiji?

Direktor CIA Džon Retklif je bio u iznenadnoj posjeti Rusiji iz dva razloga. To su:

  1. Rat u Ukrajini - Retklif je upozorio visoke ruske zvaničnike, saradnike Putina, da Rusija ekonomski propada zbog nastavka sukoba sa Ukrajinom i predložio im je da je bolje za njih da što prije okončaju rat koji se bliži petoj godišnjici (sukob počeo 24. februara 2022. godine) o čemu je pisao i "New York Times" prošle nedjelje. Retklif se sastao sa direktorom ruske Spoljne obavještajne službe (SVR) Sergejem Nariškinom i direktorom Federalne službe bezbjednosti (FSB) Aleksandrom Bortnikovom.
    "Njegova poruka zvučala je kao da Zelenski dvogledom posmatra Kremlj sa Poklone gore. Svima je jasno da to nije slučaj. Čini se da je Retklif došao na pogrešnu adresu", opisuje reakciju vrha Kremlja izvor pomenutog ruskog portala.
  2. Rat na Bliskom istoku - Rusija je bliski saveznik Irana, naročito od početka izbijanja rata na Bliskom istoku 28. februara ove godine kada je prvog dana sukoba Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei. "Politiko" je pisao prethodne nedjelje da je Retklif zamolio Rusiju da obustavi svoju vojno-finansijsko-političku podršku Iranu.

MONDO redakcija informacije o sukobu u Ukrajini prenosi u skladu sa dužnom novinarskom pažnjom, koristeći izvore koji se oslanjaju na dugogodišnji kredibilitet kada je u pitanju istinitost informacija koje objavljuju. Svjesni smo činjenice da se u informacije o ratu često umiješa i propaganda, naročito kada su manje relevantni izvori u pitanju. Zbog toga pozivamo vas, naše čitaoce, da nam skrenete pažnju ukoliko primijetite netačnu informaciju, kako bismo ispravili nenamjerne greške.

(Mondo.rs)  

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