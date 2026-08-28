Putin kreće na veliku turneju: Čeka ga devet sastanaka sa svjetskim liderima

Ruski predsjednik Vladimir Putin krajem avgusta putuje u Biškek na samit Šangajske organizacije za saradnju, nakon čega će učestvovati na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku.

Izvor: SERGEY FADEICHEV /SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL

Predsjednik Rusije Vladimir Putin boraviće 31. avgusta i 1. septembra u Biškeku, gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Putin će potom otputovati u Vladivostok na 11. Istočni ekonomski forum, na kojem će 3. septembra održati veliki govor.

Razgovori sa Sijem, Modijem i Erdoganom

Na marginama samita u Biškeku zakazano je devet Putinovih bilateralnih sastanaka.

Ruski predsjednik će 31. avgusta razgovarati sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, indijskim premijerom Narendrom Modijem i predsjednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim.

Dan kasnije sastaće se sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Ušakov je naglasio da će taj razgovor biti posebno značajan zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku i događaja povezanih sa Iranom.

Putin će 1. septembra razgovarati i sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom o ratu u Ukrajini i situaciji u Crnom moru.

Među temama sastanka sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom biće evropsko opredjeljenje Jermenije. Predviđeni su i razgovori sa liderima Kirgistana, Tadžikistana i Mongolije.

Očekuje se da na samitu bude usvojeno između 20 i 25 dokumenata, uključujući Biškešku deklaraciju. Putin će 31. avgusta prisustvovati i ceremoniji otvaranja Svjetskih nomadskih igara, prenosi TASS.

Veliki govor u Vladivostoku

Putin će od 1. do 3. septembra učestvovati na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, a njegov govor na plenarnoj sjednici 3. septembra najavljen je kao centralni događaj skupa.

Na forumu će govoriti i predsjednik Indonezije Prabovo Subijanto, premijer Mongolije Njam-Osorin Učral, potpredsjednik Mjanmara Njo So i potpredsednik kineske vlade Ding Sjuesjang.

Putin će se 2. septembra sastati sa Dingom Sjuesjangom i mongolskim premijerom, dok će narednog dana razgovarati sa predsjednikom Indonezije.

Ušakov je rekao i da Kremlj od Kijeva nije dobio direktne informacije o mogućnosti obnavljanja trilateralnih pregovora uz učešće Sjedinjenih Američkih Država tokom septembra.