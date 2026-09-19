Od Kijeva do Odese odjekivale eksplozije: Rusija izvela masovne udare, ubijeno 11 ljudi

U ruskim napadima širom Ukrajine tokom prethodnog dana poginulo je 11 ljudi, dok su najmanje 64 osobe povrijeđene. Napadnute su stambene zgrade, upravni objekti i naselja u devet ukrajinskih oblasti.

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U ruskim napadima na Ukrajinu tokom prethodnog dana poginulo je 11 ljudi, dok su najmanje 64 osobe povrijeđene, saopštile su 19. septembra regionalne vlasti.

Ukrajinske snage oborile su 138 od ukupno 174 drona koje je Rusija lansirala tokom noći, uključujući i udarne bespilotne letjelice tipa "šahed", saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.

Prema navodima ukrajinske vojske, ruski dronovi pogodili su 15 lokacija, dok su dijelovi oborenih ljetelica pali na još devet područja.

Četvoro ubijeno u ponovljenom napadu na kuću

Četiri osobe su poginule, a tri su povrijeđene u dvostrukom ruskom napadu dronom na kuću u Balakliji, u Harkovskoj oblasti, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov.

Riječ je o takozvanom dvostrukom udaru, odnosno ponovljenom napadu na istu lokaciju u kratkom vremenskom razmaku.

U drugim napadima na području Harkovske oblasti poginula je još jedna osoba, dok je 12 ljudi povrijeđeno, prenio je Kyiv Independent.

Djeca povrijeđena u napadu na stambenu zgradu

U ruskom napadu kliznom bombom na stambenu zgradu u Sumiju poginule su dvije osobe, dok je deset ljudi povrijeđeno. Među ranjenima su sedmogodišnji dječak i trinaestogodišnja djevojčica.

U drugim napadima na području Sumske oblasti poginula je još jedna osoba, dok su tri povrijeđene.

Napadi na Kijevsku i Dnjepropetrovsku oblast

U ruskim napadima u blizini Nikopolja, u Dnjepropetrovskoj oblasti, tokom prethodnog dana povrijeđene su dvije osobe, saopštio je guverner Oleksandr Hanža.

Dvojica muškaraca povrijeđena su u Kijevskoj oblasti, nakon što su ruske snage dronovima napale Bučanski okrug, izjavio je guverner Timur Tkačenko.

U Odesi pogođena upravna zgrada

Ruske snage pogodile su upravnu zgradu u centru Odese, pri čemu je povrijeđeno najmanje 11 ljudi, saopštio je guverner Oleh Kiper.

U Kramatorsku, u Donjeckoj oblasti, poginula je jedna osoba, dok je širom tog regiona tokom prethodnog dana povrijeđeno još 13 ljudi.

Napadnuto 25 naselja u Hersonskoj oblasti

Ruske snage napale su i Zaporošku oblast, gdje su povrijeđene tri osobe, izjavio je predsjednik Savjeta odbrane Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

U Hersonskoj oblasti napadnuto je 25 naselja, uključujući i regionalni centar Herson. Poginule su dvije osobe, dok je pet ljudi povrijeđeno, među kojima je i troje djece, saopštio je guverner Oleksandr Prokudin.

(Mondo)