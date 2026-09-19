logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi snimci sa mjesta zločina u Novom Sadu: Mladić (21) ubio majku nožem nakon svađe

Prvi snimci sa mjesta zločina u Novom Sadu: Mladić (21) ubio majku nožem nakon svađe

Autor Dragana Božić Izvor Mondo
0

U novosadskom naselju Telep rano jutros dogodilo se ubistvo.

Mladić (21) ubio majku nožem nakon svađe Izvor: Instagram/screenshot/192.rs

Kako prenose mediji, A. B. (21) oduzeo je život svojoj majci Lj. B. (49) u porodičnom stanu u Ulici Alekse Šantića broj 66.

Krvavom piru u gluvo doba noći prethodila je žestoka svađa. Oko 3 časa iza ponoći, iz stana ove porodice odjekivali su vika i galama koji su probudili i uznemirili stanare zgrade. Zabrinute komšije odmah su pozvale policiju, ne slutivši da se u susjedstvu odigrava najcrnji scenario.

Patrola policije u rekordnom roku stigla je na navedenu adresu. Prema nezvaničnim informacijama, kada su pripadnici MUP-a pokucali na vrata i pozvali mladića da otvori, A. B. je hladnokrvno otvorio stan i pred policajcima izgovorio riječi od kojih se ledi krv u žilama - odmah je priznao da je ubio majku. On je na licu mjesta stavljen pod kontrolu i lišen slobode.

Na teren je po hitnom postupku izašla i ekipa Hitne pomoći, ali ljekari nisu mogli ništa da učine. Dežurni ljekar je samo mogao da konstatuje smrt nesrećne žene.

Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo satima su obavljali uviđaj na mjestu ubistva kako bi se rasvijetlile sve okolnosti, tačan uzrok smrti, kao i motiv koji je mladića naveo na ovaj nezapamćeni zločin.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Sad ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ