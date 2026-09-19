logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bombaški napad u Pakistanu: Najmanje 31 osoba poginula, više od 100 povrijeđeno

Bombaški napad u Pakistanu: Najmanje 31 osoba poginula, više od 100 povrijeđeno

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Bombaš samoubica ubio je najmanje 31 osobu u napadu na sjeverozapadu Pakistana, javila je agencija AFP pozivajući se na policijskog zvaničnika.

Bombaški napad u Pakistanu Izvor: Shutterstock

Napadač se automobilom natovarenim eksplozivom zabio u policijski objekat dok su se policajci i njihove porodice molili u džamiji.

U izvještajima se navodi da je povrijeđeno više od 100 ljudi. Bombaški napad izvršen je juče, a danas se i dalje vode borbe sa nekoliko napadača koji su se, prema policijskim navodima, zabarikadirali u dijelu kompleksa.

Lokalna grupa "Itehad-ul-mudžahedin Pakistan", frakcija povezana sa grupom "Tehrik-e-taliban Pakistan", preuzela je odgovornost za napad.

Pakistan optužuje militantne grupe u Avganistanu za porast nasilja, što talibanske vlasti u Kabulu negiraju. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pakistan napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ