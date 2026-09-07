Troje uhapšenih u Zvorniku nakon napada nožem

Policija u Zvorniku uhapsila je N.V. zbog sumnje da je teško povrijedio sugrađanina, dok su Ž.S. i M.S. osumnjičeni za pomaganje nakon djela.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je uhapsila Zvorničanina čiji su inicijali N.V. zbog sumnje da je počino krivično djelo teška povreda, a lica iz ovog grada Ž.S. i M.S, zbog sumnje da su počinila krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela, saopšteno je danas iz Policijske uprave.

Zvorničanin N.V. je osumnjičen da je 4. septembra uveče u ugostiteljskom objektu u Zvorniku, nakon fizičkog napada, nožem nani tjelesne povrede sugrađaninu čiji su inicijali D.K, dok su lica Ž.S. i M.S. osumnjičena da su, nakon izvršenja krivičnog djela, uklonila tragove koji bi mogli poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Lice D.K. se radi ukazivanja ljekarske pomoći javilo u nadležnu zdravstvenu ustanovu.

O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac nadležnog tužilaštva, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela.