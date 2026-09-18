Uhapšen najtraženiji bjegunac u Evropi: Regrutovao djecu za teška ubistva i vodio ozloglašenu grupu

Šveđanin Alija Namdar, ključna figura mreže "Fokstrot", uhapšen je u Maroku zbog teških krivičnih djela, uključujući regrutaciju maloljetnika.

Izvor: EU Most Wanted

Dvadesetjednogodišnji Šveđanin, koji je jedan od najtraženijih kriminalaca u Evropi, uhapšen je u Maroku. Istražitelji smatraju Alija Namdara ključnom figurom u mreži "Fokstrot", a sumnjiči se, između ostalog, da je regrutovao maloljetnike za vršenje teških nasilnih djela.

Za njim je bila raspisana međunarodna Interpolova potjernica i nalazio se na Evropolovoj listi najtraženijih bjegunaca u Evropi.

Švedski istražitelji smatraju Namdara strateški važnom figurom u ozloglašenoj mreži "Fokstrot". Sumnja se da je iz Maroka koordinisao teška djela u Švedskoj, piše Bluewin.

Djevojčica od 12 godina trebalo je da postavi ručne bombe

Lista optužbi je duga - Namdar se suočava sa ukupno 18 krivičnih djela, uključujući pokušaj ubistva i bombaške napade. U Švedskoj je protiv njega izdato nekoliko naloga za hapšenje.

Jedan slučaj iz novembra prošle godine posebno je ozbiljan. Namdar se tereti da je nagovorio 12-godišnju djevojčicu i 17-godišnjeg dječaka da postave aktivne ručne bombe u švedskom gradu Borosu. Njegov advokat odbacuje ove optužbe.

Prema pisanjima medija, Namdar je navodno regrutovao 12-godišnju djevojčicu da postavi dvije aktivne ručne bombe. Švedska se sada priprema za njegovo izručenje.

Šta je mreža "Fokstrot"?

"Fokstrot" je kriminalna mreža koju čine dileri droge, trgovci oružjem i plaćene ubice. Od 2022. godine, britanski mediji povezuju ovu grupu sa oko 35 ubistava u Evropi.

Švedske vlasti optužuju ovu mrežu da ciljano regrutuje maloljetnike. Između ostalog, navodi se da ih koriste za izvođenje pucnjava, postavljanje eksplozivnih naprava ili kao kurire.

Vjeruje se da mreža ima kontakte i van Švedske, uključujući Norvešku, Dansku i Ujedinjeno Kraljevstvo. "Fokstrot" se takođe sumnjiči da je planirao ili podržavao napade na protivnike iranskog režima, kao i na izraelske i jevrejske institucije.