Počeo prvi kamp prstenovanja ptica u Livanjskom polju: Već stigli zanimljivi nalazi

U Livanjskom polju počeo je prvi kamp prstenovanja ptica, koji donosi nove podatke o vrstama na jednom od najznačajnijih područja za ptice u BiH.

Izvor: Centar za životnu sredinu

U Livanjskom polju počeo je prvi kamp prstenovanja ptica, čiji je cilj prikupljanje novih podataka o vrstama koje nastanjuju ovo područje, koje se smatra najznačajnijim mjestom za ptice u Bosni i Hercegovini.

Kamp je počeo u četvrtak, 17. septembra, a trajaće do nedjelje, 20. septembra. Organizuje ga Centar za životnu sredinu, a smješten je kod Lipskog jezera u Livanjskom polju.

Kamp vodi iskusni ornitolog i prstenovač Tibor Rekecki iz Srbije, kojem je ovo prva velika akcija prstenovanja u Bosni i Hercegovini.

Prstenovački kampovi imaju značajnu ulogu u proučavanju populacionih, migracijskih i drugih trendova u ptičjim populacijama. Organizatori i učesnici očekuju zanimljive rezultate upravo zbog značaja Livanjskog polja za ptice.

„Držati pticu u ruci i izbliza posmatrati njene specifičnosti je za ljubitelje prirode posebno iskustvo, a takođe i šansa da se ova grupa životinja približi onima koji misle da su vrapci, golubovi i vrane sve ptice koje postoje. Već smo dobili zanimljive nalaze, čime ovi pernati ambasadori jačaju našu argumentaciju da se Livanjsko polje napokon treba i od strane vlasti prepoznati kao područje za zaštitu“, izjavila je Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.

U kamp uključeni i učenici

Prstenovanje ptica predstavlja i priliku za edukaciju novog istraživačkog kadra, ali i šire javnosti.

Zbog toga su tokom prva dva dana kampa organizovane posjete učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Srednje strukovne škole „Silvije Strahimir Kranjčević“ i područne škole „Ivan Goran Kovačić“ iz Orguzа, kao i djece iz vrtića „Sestra Nada“.

Rekecki navodi da je do sada prstenovao više od 14.000 ptica, ali da je Livanjsko polje posebno zanimljivo zbog svog položaja na jadranskom migratornom putu.

„Iako sam do sada prstenovao preko 14 000 ptica, područje je vrlo zanimljivo i uzbudljivo za prstenovanje, jer se nalazi na jadranskom migratornom putu. Ševarski trstenjak nam je prvi značajan nalaz, to je vrsta koja Livanjsko polje koristi kao odskočnu dasku na putu ka Mediteranu. Drugi značajan nalaz je hibrid seoske i gradske laste, što je jako rijetka pojava, ali i opravdana zbog blizine Mediterana, koji je poznat kao centar diverziteta lasta“, rekao je Rekecki.