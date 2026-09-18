Sredozemlje sve opasnije: Pad broja migranata u Evropi za trećinu, ali raste broj poginulih

Prema podacima IOM-a, broj migranata koji morskim putem stižu u Evropu pao je za 39 odsto, ali su rute postale smrtonosnije uz više od 2.292 stradalih.

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Broj migranata i izbjeglica koji su ove godine stigli u Evropu morskim putem smanjen je za više od trećine, ali su putovanja postala smrtonosnija, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije pri UN (IOM).

Podaci Organizacije najnoviji su znak da se broj neregularnih dolazaka u Evropu smanjuje, pri čemu je oko 60.000 ljudi do sada prešlo Sredozemno more u poređenju sa 98.000 u istom periodu lani.

Uprkos padu od 39 odsto, veći broj ljudi je poginuo tokom putovanja, koje se često odvija u neispravnim i pretrpanim čamcima sa obale Libije.

"Najmanje 2.292 ljudi je poginulo ili se vodi kao nestalo od početka ove godine u poređenju sa 1.999 lani", saopštila je Organizacija, dodajući da je vjerovatno mnogo više slučajeva ostalo nezabilježeno.

Uprkos smanjenju broja dolazaka, raste pritisak desničarskih stranaka da se pooštre politike kontrole granica, a EU je u junu usvojila nova pravila koja omogućavaju deportaciju migranata van teritorije Unije.

Organizacija je pozvala na otvaranje više mogućnosti za dolazak u Evropu legalnim putevima, kao i na usvajanje politika usmjerenih na smanjenje rizika duž migracionih ruta.