Detalji akcije „Bure“: Kako je 1,1 tona droge iz Indije stigla do Ilijaša

U akciji „Bure“ kod Ilijaša zaplijenjeno je 1.095 kilograma sintetičke droge, čija se ulična vrijednost procjenjuje na do 33 miliona evra.

Izvor: Granična policija BiH

U velikoj policijskoj akciji kodnog naziva „Bure“, sprovedenoj na području Ilijaša, zaplijenjena je rekordna količina sintetičke droge, a privedeni su Kenan Ramić i Dino Kovačević, nezvanično saznaje Klix.ba.

Prema informacijama ovog portala, Ramić je zaposlen u kompaniji u Holandiji, gdje je i boravio, a navodi se kao predstavnik firme koja je prevezla drogu.

Prilikom hapšenja sa njim se nalazio i Kovačević, čija se uloga u ovom slučaju još istražuje. Obojica su privedena na razgovor u policiju.

Velika količina hemijske supstance koja je iz Indije stigla na Međunarodni aerodrom Sarajevo, prema navodima portala Istraga.ba, prošla je carinsku kontrolu bez pregleda, nakon čega je završila na području Ilijaša. Nekoliko dana kasnije uslijedila je akcija „Bure“, u kojoj je zaplijenjeno oko 1,1 tona sintetičke droge.

Kako navodi Istraga.ba, pošiljka iz Indije stigla je na sarajevski aerodrom u četvrtak, 10. septembra. Pošiljalac je bila kompanija „Radiant Parenterals Ltd“, dok je roba bila namijenjena kompaniji „Holland Import Export“ iz Ilijaša, čiji je vlasnik, prema navodima ovog portala, državljanin Nizozemske Don Demas.

Pošiljka je, prema istim informacijama, označena za „zeleni put“, odnosno nije upućena na pregled.

Međutim, te noći su na sarajevskom aerodromu boravili carinici Svjetske carinske organizacije, koji su obučavali kolege iz Bosne i Hercegovine. Oni su, kako navodi Istraga.ba, uočili pošiljku iz Indije i pitali službenike Uprave za indirektno oporezivanje BiH da li se „metilamin“ nalazi na listi zabranjenih supstanci.

Nakon provjere utvrđeno je da je riječ o supstanci koja se koristi kao osnov za proizvodnju metamfetamina, poznatog kao kristal met.

O svemu je obaviještena policija, a istražitelji su čekali da vide ko će doći po pošiljku.

Kamion stigao šest dana kasnije

Prema navodima Istrage.ba, šest dana kasnije po pošiljku je došao kamion čiji je vlasnik Kenan Ramić.

Kamion je potom odvezen u naselje Gajevi, u blizini Srednjeg, na području opštine Ilijaš. Prema informacijama ovog portala, skoro 24 sata niko nije prilazio kamionu.

Ispred kuće u koju je kamion stigao bilo je parkirano i vozilo bugarskih registarskih oznaka. Prema podacima iz bugarskog registra, pripadalo je kompaniji „Bulga Trans“ iz Plovdiva.

Vlasnik te kompanije je, prema navodima Istrage.ba, Don Demas, isti čovjek koji je vlasnik kompanije „Holland Import Export“ iz Ilijaša.

„Bulga Trans“ registrovana je u Bugarskoj u junu prošle godine, a kao djelatnosti su navedeni prevoz u zemlji i inostranstvu, skladištenje i špedicija.

Demas je kompaniju „Holland Import Export“ u Ilijašu osnovao u januaru 2021. godine, a navodi se kao odgovorna osoba.

U ime kompanije, prema pisanju Istrage.ba, često se pojavljivao muškarac koji se predstavljao kao Dinno Kovačević. On je, kako se navodi, podizao novac i obavljao transakcije za ovu kompaniju.

Promet firme je, prema dostupnim podacima koje navodi Istraga.ba, sa oko 60.000 KM tokom 2024. godine porastao na oko 640.000 KM u 2025. godini.

Kompanija „Holland Import Export“ je, prema navodima Istrage.ba, hemikalije iz Indije prikazivala kao sirovine potrebne za „mineraliziranje tla“.

Međutim, u pošiljci se nalazio metilamin, supstanca koja se koristi u proizvodnji metamfetamina. Prema navodima portala, riječ je o materiji koja se od 2011. godine nalazi na listi supstanci čiji je uvoz zabranjen.

Istraga.ba navodi i da su službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH tokom ove godine najmanje sedam puta propuštali isporuke namijenjene ovoj kompaniji.

Prema tim navodima, tokom ranijih isporuka bilo je navedeno da je „Holland Import Export“ uvozio zabranjene supstance, ali nijedna od tih isporuka nije spriječena.

Zloupotrebe su, kako navodi Istraga.ba, otkrivene nakon što su međunarodni carinski službenici tokom obuke u Sarajevu uočili spornu pošiljku.