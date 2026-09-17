Od decembra ponovo vozom iz Srpske za Srbiju: Dogovorena nova putnička linija Zvornik - Beograd

Republika Srpska i Srbija će od decembra, stupanjem na snagu novog reda vožnje za sezonu 2026/2027. godine, ponovo biti povezane međunarodnom željezničkom putničkom linijom, i to na relaciji Zvornik Novi - Beograd centar. Voz će saobraćati svakodnevno.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Završni koraci za realizaciju ovog projekta definisani su danas u Beogradu na sastanku rukovodstava "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) i preduzeća "Srbijavoz" a.d.

Radni sastanak, kojem su prisustvovali vršioci dužnosti generalnih direktora ŽRS i "Srbijavoza", Dragan Zelenković i Ljubiša Pejičić, održan je tokom putovanja brzim vozom "Soko" na relaciji Beograd - Subotica.

"Nakon našeg preliminarnog sastanka održanog u aprilu u Doboju, danas smo sa kolegama iz Srbijavoza definisali sve tehničko-materijalne detallje za uspostavljanje prve međunarodne linije i povezivanja željeznicom sa Srbijom nakon dugog niza godina", istakao je Zelenković.

On je najavio da će putnički voz na ovoj relaciji saobraćati svakodnevno. Prema okvirnom planu, polazak iz Zvornika za Beograd biće u jutarnjem terminu, dok je povratak iz Beograda za Zvornik planiran u poslijepodnevnim časovima. Tačna satnica biće utvrđena tokom izrade novog reda vožnje.

Zelenković je tokom putovanja modernim brzim vozom "Soko" podijelio i utiske delegacije iz Srpske.

"Ovo su i naši ciljevi kojima težimo: nove pruge i moderni brzi vozovi u Srpskoj. Kapitalnim ulaganjima želimo dostići standarde koji će sigurno vratiti putnike u naše vozove. To je dio naše strategije za budućnost", naglasio je Zelenković.

Povezivanje istočnog dijela Republike Srpske i Srbije putničkim vozom od izuzetnog je značaja za stanovništvo zvorničke regije, koje već godinama putuje u Beograd drugim, skupljim vidovima prevoza, željno iščekujući povratak najpovoljnije, najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije opcije - željeznice.